Польские садовники протестуют в Варшаве, требуя восстановить экспорт яблок в Россию

ВАРШАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский Союз садовников проводит в центре Варшавы акцию протеста, требуя от властей изменить свою позицию по антироссийским санкциям, чтобы вернуть возможность экспорта польских яблок в РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник глава Союза Мирослав Малишевский.

"Мы добиваемся помощи тем, кто страдает из-за действия санкций, - сказал он. - Мы добиваемся возвращения торговли с РФ, хотим, чтобы Польша в этом (политике санкций) больше не участвовала".

Кроме того, по словам Малишевского, садовники требуют от властей компенсаций за утраченную выгоду из-за невозможности продавать свой товар, а также добиваются роста цен на него. "Мы сражаемся за выживание", - указал он, подчеркнув, что сейчас стоимость производства гораздо выше цен, по которым закупаются фрукты.

В демонстрации принимают участие около 1,5 тыс. человек. Они намерены провести акции перед зданиями правительства, МИД и рядом других министерств. "Пока мы ограничимся передачей наших постулатов", - уточнил глава Союза.

Найти покупателей стало сложнее

Производство яблок в Польше растет, а найти покупателей тех сортов, которые ранее поставлялись в Россию, стало сложнее. Об этом сообщило в понедельник Министерство сельского хозяйства и развития сельской местности страны.

Ведомство констатировало "значительный рост производства яблок в последние 10 лет - с 2,5 до 3,5 млн тонн". "К этому добавилось российское эмбарго и необходимость размещения на других рынках около 800 тыс. тонн яблок. Это нелегко, принимая во внимание предпочтения потребителей других рынков, где ожидают получать не те сорта, которые ранее продавались на российском рынке", - указал Минсельхоз.

Ведомство выступило с заявлением в связи с проходящей в понедельник в центре Варшавы акцией протеста Союза садовников.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. 1 июля Совет ЕС официально продлил на шесть месяцев - до 31 января 2017 года - экономические секторальные санкции в отношении РФ. Москва со своей стороны продлила специальные меры, введенные два года назад в ответ на ограничения со стороны Брюсселя. Так называемое продэмбарго касается, в частности, импорта говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей из США, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии.

Польша - один из крупнейших производителей яблок. Из-за введенного эмбарго местные садовники несут большие потери. До введения санкций, в сезоне 2013-2014 г.г. республика продала 1,2 млн тонн яблок, из которых 700 тыс. тонн - в Россию.