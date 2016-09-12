АИЖК увеличило максимальную сумму по кредитам для Подмосковья и Петербурга до 20 млн руб.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) вдвое увеличило максимальную сумму по всей линейке ипотечных кредитов за исключением "Ипотеки с господдержкой" и "Военной ипотеки" для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

"Теперь максимальная сумма составляет 20 млн руб. для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 10 млн руб. - для всех остальных регионов независимо от размера первоначального взноса", - отмечает агентство.

По данным АИЖК, на Москву и Санкт-Петербург приходится около 20% ипотечного рынка страны.

Ранее ипотечный кредит АИЖК можно было оформить на сумму до 10 млн руб. в Москве и 7,1 млн руб. в других регионах в зависимости от размера первоначального взноса.

Такие ограничения не соответствовали стоимости недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении АИЖК. Так, доля кредитов агентства в общем объеме покупки жилья с использованием ипотечных кредитов в столичных городах не превышала 1%. По оценкам АИЖК, ограничение суммы кредита до 10 млн руб. в Москве не позволяло охватить порядка 30% столичного рынка недвижимости.

Кредиты на сумму до 20 млн руб. помогут увеличить охват до 90-95% объема рынка недвижимости Москвы, подчеркивается в сообщении.