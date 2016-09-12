Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. Видеотрансляция

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Министр финансов России Антон Силуанов проводит пресс-конференцию по вопросу украинского долга перед Россией. Украинская сторона до сих пор не погасила долг по евробондам на сумму в $3 млрд. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены гасить долг перед Россией.