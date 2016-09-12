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Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:36 UTC+3
Министр финансов дает пресс-конференцию по вопросу украинского долга перед Россией
Материал из 1 страницы

Министр финансов России Антон Силуанов проводит пресс-конференцию по вопросу украинского долга перед Россией. Украинская сторона до сих пор не погасила долг по евробондам на сумму в $3 млрд. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены гасить долг перед Россией.

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