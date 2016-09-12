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Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ

Экономика и бизнес
12 сентября, 13:29 UTC+3
Решение МВФ по долгу Украины перед РФ создает условия для таких прецедентов в дальнейшем, отметил министр
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Антон Силуанов

Антон Силуанов

© Петр Ковалев/ТАСС

/ТАСС/. Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ - Силуанов.

Россия готова на досудебные договоренности по долгу Украины - Силуанов.

Решение МВФ по долгу Украины перед РФ создает условия для таких прецедентов в дальнейшем - Силуанов.

Поведение Украины в отношении долга перед РФ ставит под сомнение репутацию страны как заемщика - Силуанов.

МВФ внес изменения в политику по предоставлению средств, несмотря на задолженность Украины перед официальным кредитором в лице РФ.

МВФ должен на этой неделе принять решение относительно предоставления Украине очередного транша.

МВФ, вероятно, решит предоставить Украине очередной транш, РФ сомневается в объективности такого решения - Силуанов.

Россия продолжит активное взаимодействие с МВФ вне зависимости от ситуации с Украиной - Силуанов.

Украина должна представить РФ более выгодные предложения о реструктуризации, чем те, которые были согласованы с коммерческими кредиторами.

Россия не получала от Украины официального обращения о начале процесса реструктуризации долга.

Украина не выступила с официальным обращением даже после того, как долг перед РФ был официально признан.

Официальное обращение Украины является обязательным условием для начала переговоров по реструктуризации долга страны перед РФ.

Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. Видеотрансляция

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Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

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