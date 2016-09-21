Кубань предложит на форуме в Сочи проект завода за 2 млрд по выпуску строительных экоплит

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КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Проект завода по выпуску строительных плит из отходов сельского хозяйства стоимостью 2 млрд 200 млн рублей предложит Краснодарский край на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016". Об этом сообщили сегодня ТАСС в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
"Проект предполагает строительство производственной линии, которая будет осуществлять выпуск 100% экологически безопасной строительной плиты (экоплита) из отходов сельского хозяйства. Использующиеся технологии позволяют получить продукт, превосходящий по своим свойствам и цене аналогичную продукцию из дерева", - пояснили в департаменте.
После запуска завода, он сможет выпускать 100 тысяч кубометров экоплиты в год и создаст 60 новых рабочих мест.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Сейчас это современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства РФ, для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.