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Суд 15 сентября начнет рассматривать иск главы "Роснефти" к "Ведомостям"

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В понедельник прошла досудебная подготовка по иску
Материал из 1 страницы
Игорь Сечин

Игорь Сечин

© Сергей Петров/TACC

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 15 сентября начнет рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник прошла досудебная подготовка по иску.

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"Дата слушания по существу назначена на 15 сентября в 15:00 мск", - сказал представитель ответчика.

Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из-за публикации о яхте. 28 сентября Басманный суд Москвы начнет его рассмотрение по существу.

По словам представителей "Роснефти", компания подаст в суд к ряду СМИ, которые распространяют материалы, содержащие недостоверную информацию. По их мнению, это заказная кампания развязана в СМИ против "Роснефти" и ее руководства.

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