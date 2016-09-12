Суд 15 сентября начнет рассматривать иск главы "Роснефти" к "Ведомостям"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 15 сентября начнет рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" из-за публикации о строительстве дома в Барвихе. Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник прошла досудебная подготовка по иску.
"Дата слушания по существу назначена на 15 сентября в 15:00 мск", - сказал представитель ответчика.
Ранее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан главой "Роснефти" к "Новой газете" из-за публикации о яхте. 28 сентября Басманный суд Москвы начнет его рассмотрение по существу.
По словам представителей "Роснефти", компания подаст в суд к ряду СМИ, которые распространяют материалы, содержащие недостоверную информацию. По их мнению, это заказная кампания развязана в СМИ против "Роснефти" и ее руководства.