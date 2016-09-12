"Т Плюс" вложила в модернизацию Воркутинских ТЭЦ 2,5 млрд руб. за пять лет

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. ПАО "Т Плюс" направило в 2010-2015 годах 2,5 млрд руб. на модернизацию ООО "Воркутинские ТЭЦ" (находится под оперативным управлением "Т Плюс", в составе - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ЦВК, которые полностью обеспечивают Воркуту теплом и горячей водой за исключением поселков - прим. ТАСС). Об этом сообщили ТАСС в филиале компании в Коми.

"В 2010-2015 годах группа "Т Плюс" вложила в ремонт и модернизацию оборудования Воркутинских ТЭЦ 2,5 млрд руб. С начала 2016 года на эти цели направлено 477 млн руб. При этом в тарифах заявленные потребности на ремонт и модернизацию за 2010-2015 годы учитывались далеко не в полном объеме - всего чуть более 1 млрд руб.", - сказали там.

"То есть в тарифах было заложено 1 млрд руб. на модернизацию, фактически же на нее было направлено 2,5 млрд руб., то есть помимо средств, заложенных в тарифах на тепло, направлялись еще средства компании. Динамика роста тарифов отрицательная. Затраты на модернизацию заявлялись, они в тарифных заявках компании фигурировали на суммы, гораздо большие, чем в итоге входили в утвержденные тарифы", - пояснили в филиале "Т Плюс".

На предприятии ТАСС предоставили данные по ранее утвержденным тарифам, которые удалось собрать с 2009 года: в 2009 году тариф на тепло для "Т Плюс" был утвержден в размере 1,151 тыс. руб. за гигакалорию тепла, в 2010 - 1015,92 руб., в 2011-958,82 руб., в 2012 - 870,00 руб., в 2013 - 915,30 руб., в 2014 - 991,62 руб., в 2015 - 1061,03 руб., в 2016 - 1103,21 руб.

При этом тариф для муниципального воркутинского предприятия "Котельные" (на данный момент компания в состоянии банкротства - прим. ТАСС) в воркутинском поселке Заполярный на 2009 год был утвержден в размере 1,718 тыс. руб., в поселке Северный - 2,121 тыс. руб. Тарифы для принадлежащей "Т Плюс" Сосногорской ТЭЦ с 2009 по 2015 годы снизились на 1% до 1,085 тыс. руб. При этом для ООО "Сосногорская тепловая компания", отапливающей поселки Усть- Ухта, Керки, Поляна, Малая Пера, Ираель, тариф вырос за этот период вдвое - с 3,346 тыс. руб. до 6,750 тыс. руб.

Заподозрили в недоремонтах

Об отсутствии модернизации и "максимально выгодных тарифах" ранее заявили правоохранительные органы. "Бывшие власти Коми закрывали глаза на то, что энергетики ЗАО "КЭС" (правопреемником которого с середины 2015 года является ПАО "Т Плюс" - прим. ТАСС) не модернизировали свои объекты в Воркуте.

При этом потери на сетях составляли почти пятую часть, в конечном итоге, чтобы обогревать потребителей как положено, надо было покупать топлива на 18-20% больше. А это примерно 24 млн руб. в год (сумма закладывалась в тариф и взималась с потребителей)", - пояснили в прокуратуре предварительные результаты проверки, которую организовала Генеральная прокуратура РФ в связи с заявлением врио главы Коми Сергея Гапликова президенту России Владимиру Путину о возможном срыве отопительного сезона в связи с возросшей аварийностью и отсутствием модернизации.

Об "установлении максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставлении иных льгот и создании комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми" сообщил ранее Следственный комитет России, обнародовав информацию о возбуждении уголовного дела и задержании бывших и нынешних руководителей ПАО "Т Плюс".

Два фигуранта уголовного дела о взятках - гендиректор ПАО "Т Плюс" (входит в группу компаний "Ренова") Борис Вайнзихер и экс-директор ЗАО КЭС, совладелец "Реновы" Евгений Ольховик были арестованы на два месяца. Еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин объявлен в розыск. Ольховик, Вайнзихер и Слободин подозреваются в даче более 800 млн рублей взятки бывшему руководству Коми (ч. 5 ст. 291 УК РФ).