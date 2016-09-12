"Алроса" назвала алмаз весом 136,24 карата в честь тренера по дзюдо Рахлина

ЯКУТСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. "Алроса" назвала в честь известного тренера по дзюдо Анатолия Рахлина алмаз весом 136,24 карата. Как сообщили в пресс-службе компании, драгоценный камень был добыт в августе 2016 года на трубке "Нюрбинская".

"Крупный алмаз массой 136,24 карата - такой же твердый, как характеры наших спортсменов и бойцов, с честью отстаивающих лидирующие позиции России на крупнейших мировых рингах", - приводятся в сообщении слова вице- президента "Алросы" Рината Гизатулина.

По итогам аукциона во Владивостоке компания решила назвать уникальный камень именем Рахлина, "чтобы сохранить память о российском тренере, воспитавшем множество крепких духом людей, чья сила подобна уникальным свойствам российских алмазов", отметил Гизатулин.

Анатолий Рахлин (1938 - 2013 гг.) - заслуженный тренер РФ. За 50 лет тренерской деятельности подготовил плеяду мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников - президент России Владимир Путин и другие личности, получившие известность не только в спорте, но и в политике, науке, бизнесе.

Алмаз получил имя по итогам благотворительного аукциона во Владивостоке в поддержку исчезающих и редких видов животных, который состоялся в рамках второго Восточного экономического форума. Среди прочих лотов на нем разыгрывалось право предоставить имя крупному алмазу по усмотрению победителя торгов.