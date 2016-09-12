Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ангола обошла Саудовскую Аравию и Россию по поставкам нефти в Китай

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:45 UTC+3
В июле 2016 года Ангола поставляла Китаю в среднем 1,1 млн баррелей нефти в сутки
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. \ТАСС\. Ангола обошла Саудовскую Аравию и Россию по объемам поставки нефти в Китай. Об этом свидетельствуют обновленные данные, которые опубликованы в сентябрьском докладе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). По итогам июля Ангола поставляла в Китай в среднем 1,1 млн баррелей в сутки, что на 207 тыс. баррелей больше, чем по итогам июня.

На втором месте Саудовская Аравия, которая в среднем поставляла 950 тыс. баррелей в сутки. Месячные данные по России в новом докладе ОПЕК не приводятся, однако, согласно данным китайской таможни по итогам семи месяцев (января-июля) Россия занимала второе место по объемам поставок нефти в Китай (29,5 млн тонн). На первом месте за первые семь месяцев 2016 года находилась Саудовская Аравия (30,48 млн тонн), а третье место занимала Ангола -- 26,94 млн тонн.

По итогам июля Китай импортировал на 136 тыс. баррелей в сутки меньше, что на 2% ниже, чем по итогам июня. В годовом же выражении импорт нефти в Китай вырос на 1%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Мировые цены на нефть
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с Западом
4
МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге
5
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
6
Силуанов: Россия против предоставления Украине транша МВФ
7
Восемь водителей из стреляющего свадебного кортежа в Москве оштрафованы
Темы дня
Реклама