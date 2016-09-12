Ангола обошла Саудовскую Аравию и Россию по поставкам нефти в Китай

МОСКВА, 12 сентября. \ТАСС\. Ангола обошла Саудовскую Аравию и Россию по объемам поставки нефти в Китай. Об этом свидетельствуют обновленные данные, которые опубликованы в сентябрьском докладе Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). По итогам июля Ангола поставляла в Китай в среднем 1,1 млн баррелей в сутки, что на 207 тыс. баррелей больше, чем по итогам июня.

На втором месте Саудовская Аравия, которая в среднем поставляла 950 тыс. баррелей в сутки. Месячные данные по России в новом докладе ОПЕК не приводятся, однако, согласно данным китайской таможни по итогам семи месяцев (января-июля) Россия занимала второе место по объемам поставок нефти в Китай (29,5 млн тонн). На первом месте за первые семь месяцев 2016 года находилась Саудовская Аравия (30,48 млн тонн), а третье место занимала Ангола -- 26,94 млн тонн.

По итогам июля Китай импортировал на 136 тыс. баррелей в сутки меньше, что на 2% ниже, чем по итогам июня. В годовом же выражении импорт нефти в Китай вырос на 1%.