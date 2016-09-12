ADR Vimpelcom упали на 6% на фоне новостей о продаже пакета Telenor

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоимость американских депозитарных расписок (ADR) Vimpelcom Ltd при открытии торгов на внебиржевой торговой площадке NASDAQ упала на 6,15% - до $3,66 за бумагу (по данным на 16:35 мск).

При этом в пятницу, 9 сентября, бумаги компании подешевели на 6,8%, до $3,9 за бумагу.

Ранее в понедельник сообщалось, что норвежская компания Telenor приступает к продаже 24,5% из принадлежащего ей пакета акций Vimpelcom Ltd в 33%. В настоящее время компания владеет примерно 580 млн ADS (американская депозитарная акция), из них на продажу выставлены 142,5 млн акций. Цена ADS пока не определена, отмечается в сообщении.

До объявления цены предложения Telenor может также выпустить трехлетние бонды, которые будут конвертироваться в ADS Vimpelcom общей суммой до $1 млрд. Премия к ним может быть установлена в размере до 35%.

Пакет, который намерена реализовать компания Telenor, составляет 8,1% акций Vimpelcom Ltd. Координаторами и букраннерами сделки определены Morgan Stanley и J.P.Morgan. Акции Vimpelcom обращаются на NASDAQ, Telenor сообщает, что размещение предлагаемых ADS пройдет в США.

Ранее владелец "Альфа-групп" Михаил Фридман заявлял, что не будет участвовать в покупке акций, выставляемых Telenor. Входящей в "Альфа-групп" инвесткомпании LetterOne принадлежит 47,9% Vimpelcom. Структуры "Альфа-групп" также не обладают правом преимущественного выкупа доли Telenor в Vimpelcom.

История вопроса

О своем намерении продать принадлежащие ей акции компания Telenor объявила 5 октября 2015 года. Норвежская компания тогда отмечала, что намерена сосредоточиться на повышении ценности своих основных активов, а рыночная стоимость пакета Telenor в Vimpelcom составляла всего около 8% от капитализации норвежской компании. Выход из бизнеса Vimpelcom Ltd. был обусловлен тем, что Telenor не имел возможности полностью контролировать "проблемный бизнес".

Telenor стал акционером российского "Вымпелкома" в конце 90-х годов прошлого века. После объединения "Вымпелкома" с украинским "Киевстаром" Telenor получил долю в Vimpelcom Ltd. На данный момент Telenor владеет 33% акций и 43% голосов в Vimpelcom.

Vimpelcom Ltd - телекоммуникационный холдинг. 47,9% голосующих акций Vimpelcom принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, 43% - норвежской Telenor, 9,1% - миноритарным акционерам. Vimpelcom Ltd является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. Его российская дочка входит в состав так называемой "большой тройки" операторов мобильной связи. Компании Vimpelcom предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", Djuice, Wind, Infostrada, Mobilink, Leo, Banglalink и Telecel.