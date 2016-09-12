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Газпромбанк откроет "Т Плюс" кредитную линию на 12 млрд руб.

Экономика и бизнес
12 сентября, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Срок финансирования линии составляет 5 лет
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк откроет компании "Т Плюс" кредитную линию на 12 млрд руб, следует из материалов компании, опубликованных на сайте госзакупок.

Срок финансирования линии составляет 5 лет, срок траншей - 3 года. Банк стал победителем тендера в форме закупки "у единственного поставщика".

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиенты компании - свыше 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

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