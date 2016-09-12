"Роснефть" проведет экспериментальные работы по изменению траектории движения айсбергов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции "Кара-лето-2016" проведет апробацию уникальной технологии по изменению траектории дрейфа айсбергов путем внешнего воздействия, говорится в сообщении компании.

Для проведения таких работ, являющихся важнейшим элементом системы управления ледовой обстановкой, из порта Мурманска вышел ледокол "Капитан Драницын", который направится в район работ летней экспедиции в Карском море.

Совместно с научно-экспедиционным судном "Академик Трешников" специалисты будут проводить экспериментальные работы по воздействию на айсберги с целью их отклонения от линии дрейфа. "Академик Трешников" будет выполнять роль плавучей лаборатории, предоставляя всю необходимую метеорологическую и океанографическую информацию в оперативном режиме.

В ходе программы будут отработаны также учебные сценарии "айсберг-платформа" - движение айсберга к условной платформе. Данный опыт позволит в будущем обезопасить объекты морской инфраструктуры от взаимодействия с айсбергами при ведении промышленной деятельности на арктическом шельфе. Всего в рамках экспедиции намечено проведение 12 полномасштабных экспериментов.

Помимо этого в программу 12-й экспедиции, организованной "Роснефтью" в Арктику, входят исследования гидрометеоролигических и океанографических параметров морей Российской Арктики. Особое внимание будет уделено изучению популяции белого медведя, моржа, а также мониторингу морских млекопитающих и птиц.

В рамках экспедиции НЭС "Академик Трешников" осуществлена доставка строительных материалов, топлива и оборудования для организации первой научно-опорной базы "Роснефти" в Арктике. База на побережье Хатангского залива, будет площадкой для выполнения работ по круглогодичному мониторингу природно-климатических условий, а в зимний период - для ледоисследовательских работ в море Лаптевых.

"Роснефть" является крупнейшим недропользователем на российском шельфе: на 6 июня 2016 года компания владеет 55 лицензиями на участки континентального шельфа РФ. Ресурсы углеводородов по этим участкам составляют около 43 млрд тонн нефтяного эквивалента. Также компания реализует шельфовый проект в Черном море у берегов Республики Абхазия, ведет разведку и добычу углеводородов на шельфе Вьетнама, участвует в проектах на шельфе Норвегии.

Основные регионы местоположения лицензионных участков ПАО "НК "Роснефть": Западная Арктика - Баренцево, Печорское и Карское моря (19 проектов), Восточная Арктика - море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря (9 проектов), Дальний Восток - Охотское море (20 проектов), южные моря России - Черное, Азовское и Каспийское (8 проектов).