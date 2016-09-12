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Дефицит федерального бюджета за восемь месяцев 2016 г. снизился до 2,9% ВВП

Экономика и бизнес
12 сентября, 17:35 UTC+3 МОСКВА 12, сентября /ТАСС
Расходы бюджета составили 9,66 трлн рублей, доходы - 8,142 трлн рублей
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МОСКВА, 12 сентября /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета за январь - август 2016 г. снизился до 1,519 трлн рублей, или 2,9% ВВП против 3,3% ВВП по итогам января - июля. В августе дефицит бюджета составил 1,1% ВВП. Об этом говорится в материалах Минфина России.

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Расходы бюджета за восемь месяцев 2016 года составили 9,66 трлн рублей, доходы - 8,142 трлн рублей.

По данным Минфина, доходы бюджета, полученные от Федеральной налоговой службы, за указанный период составили 4,423 трлн рублей, или 59,0% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2016 год. Доходы, полученные от Федеральной таможенной службы, составили 2,735 трлн рублей, или 57,8% к прогнозным показателям. От других федеральных органов за январь - август в федеральный бюджет поступило 983,18 млрд рублей, или 65,3% к прогнозу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал, что дефицит бюджета в 2017 г. составит 3,2% ВВП. Он напомнил, что со следующего года Минфин намерен сокращать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно для того, чтобы к 2020 г. выйти на минимальный дефицит бюджета и сокращение не нефтегазового дефицита бюджета в два раза в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В июне на полях ПМЭФ-2016 Силуанов заявлял, что сокращение дефицита бюджета более чем на 3% в 2017 г. является нереалистичной задачей, так как объем налоговых доходов будет расти вместе с номинальным ростом ВВП, но неналоговые доходы будут сокращаться. Министр также отмечал, что дефицит в пределах до 1% ВВП не влияет на экономическую ситуацию в страны.

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