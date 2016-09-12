"Транснефть" в 2016 г. ожидает роста экспорта нефти по своей системе на 3,7%, до 238 млн т

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. ПАО "Транснефть" в 2016 году планирует увеличить транспортировку нефти на 1,5 млн тонн - до 482 млн тонн, при этом экспорт нефти возрастет до 238 млн тонн, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Николай Токарев.

"В этом году мы планируем обеспечить транспортировку порядка 482 миллионов тонн нефти. Это на 1,5 миллиона больше, чем в предыдущем году. Из них на экспорт - 238 миллионов тонн, на внутреннюю переработку - 244. Немного подросли показатели по внутренней переработке - заводы после реконструкции с новыми мощностями, плюс премиальность этого рынка", - сказал он.

В 2015 году экспорт нефти по системе "Транснефти" увеличился на 7,4% по сравнению с показателем за 2014 год и составил 229,6 млн тонн.

Токарев отметил, что компания работает стабильно, все показатели, предусмотренные планами на текущий год, выполняются в полном объеме - и в производственной, и в финансово-хозяйственной деятельности, и в части нового строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации уже существующих объектов.

"В целом на текущий год предусмотрен бюджет 349 миллиардов рублей. Из них на новое строительство - 159 миллиардов рублей, остальная часть - это капитальный ремонт и модернизация уже существующих объектов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" в 2016 г. ожидала снижения экспорта нефти на 6% по сравнению с предыдущим годом - до 215,8 млн т. В частности, общий годовой план экспорта нефти через порты на 2016 г. составляет 116,5 млн т. При этом через Новороссийск планируется экспортировать 27 млн т, Приморск - 35,5 млн т, Усть-Лугу - 23 млн т, Козьмино - 31 млн т.

В 2015 г. экспорт через порт Козьмино увеличился на 5,5 млн т, до 30,4 млн т, через Приморск - на 2,7 млн т, до 45 млн т, через Усть-Лугу - на 3,6 млн т, до 26,8 млн т. Экспорт через Новороссийск остался на уровне 30 млн тонн.