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"Уралкалий" выкупил с рынка 2,73% акций в рамках buy back

Экономика и бизнес
12 сентября, 18:32 UTC+3
В свободном обращении осталось 6,23% ценных бумаг
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Уралкалий" выкупил с рынка 2,73% акций с момента запуска программы обратного выкупа ценных бумаг, говорится в сообщении компании.

Как отмечается в пресс-релизе, всего с 18 мая по 9 сентября было приобретено 74,006 млн акций и 1,22 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР).

В частности, с 8 по 9 сентября было приобретено 7 688 982 акции.

Free float (акции в свободном обращении) "Уралкалия" в результате выкупа акций сократился до 6,23% от уставного капитала компании.

Как сообщалось ранее, "Уралкалий" в рамках buy back намерен выкупить с рынка не более 4% от уставного капитала. Приобретают акции и GDR "Ренессанс капитал" и его аффилированные лица, которых для этих целей привлекли дочерние компании ПАО "Уралкалий". В конечном итоге компания намерена погасить выкупленные ценные бумаги.

В декабре 2015 г. "Уралкалий" объявил о выкупе с рынка 2,4% от уставного капитала, к февралю 2016 г. этот показатель увеличился до 2,6%, к марту - до 3,91%. В апреле 2016 г. "Уралкалий" сообщил о завершении программы обратного выкупа, в ходе которой приобрел в совокупности 101,117 млн акций и 8,5 млн GDR, что составило 4,89% от уставного капитала.

Таким образом, доля казначейских акций на балансе компании выросла с 33,54% до 38,43%, а free float снизился до 8,96%. Помимо этого, 20% акций принадлежит белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку, около 19,99% акций - "Уралхиму" Дмитрия Мазепина, 12,61% акций находится в залоге у ВТБ по сделке РЕПО.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).

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