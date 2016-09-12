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СМИ: Лагард 12 декабря предстанет перед судом по делу Бернара Тапи

Экономика и бизнес
12 сентября, 18:43 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, сентября. /ТАСС
Нынешний директор-распорядитель МВФ, когда занимала пост министра экономики Франции, курировала дело о выплате компенсаций бизнесмену за ущерб, который он якобы понес при продаже Adidas
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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предстанет 12 декабря во Франции перед судом по делу предпринимателя Бернара Тапи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Кассационный суд Франции посчитал необходимым начать судебное преследование Лагард по делу Бернара Тапи. В рамках этого дела французское государство в 2008 году приняло решение о выплате €404 млн бизнесмену за ущерб, якобы понесенный им при продаже компании Adidas. Лагард в это время занимала пост министра экономики Франции и курировала данное дело.

Лагард возглавляет Международный валютный фонд с 2011 года. В нынешнем году она заступила на второй пятилетний срок пребывания на посту главы МВФ, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне.

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