Три новых венчурных фонда РВК и "Сколково" профинансируют проекты НТИ в 2017 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Три венчурных фонда, которые планируют создать Российская венчурная компания (РВК) и фонд "Сколково", будут финансировать проекты резидентов "Сколково" - участников рабочих групп и "дорожной карты" национальной технологической инициативы (НТИ). Планируется, что фонды совершат свои первые сделки в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков.

"Десятки резидентов "Сколково" сейчас одновременно являются участниками рабочих групп и "дорожной карты" НТИ. Они уже выросли, им нужно финансирование следующего этапа. Вот для поддержки этого роста и создаются эти фонды", - рассказал ТАСС Песков.

Он также добавил, что речь идёт о поддержке компаний, работающих в сфере информационных технологий, транспорта и новых медицинских технологий. По словам Пескова, до конца 2016 года будет сформирована нормативная база и команды новых фондов. "Управляющие компании должны провести переговоры об условиях своего участия с РВК, о том, сколько средств будет собрано этими фондами", - добавил он. Песков подчеркнул, что возглавят новые фонды финалисты конкурса на позицию генерального директора РВК.

"Мы рассматриваем финалистов конкурса, которые займут 2-5 место, как потенциальных команды, которые могут возглавить эти дочерние фонды РВК", - пояснил он. Сейчас в правительстве на рассмотрении находится 6 претендентов на пост генерального директора Российской венчурной компании, напомнил Песков. "Каждый финалист второго этапа конкурса представлял не только себя, но и команду от 3 до 5 человек - профессиональных менеджеров в сфере венчурного бизнеса, с которым он идёт вместе на эти позиции (на позицию генерального директора РВК - прим. ред.)", - уточнил Песков.

Новые фонды должны наладить инвестиционные процессы в течение 2017 года, рассказал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, подчеркнув, что о конкретных сроках говорить пока рано. "Точные сроки назвать сложно, так как не менее 30% финансирования этих фондов будет поступать от частных инвесторов. В зависимости от успехов переговоров с частными инвесторами эти фонды будут наполняться", - заключил Песков.

Национальная технологическая инициатива

НТИ, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в послании к Федеральному собранию, - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

ОАО "РВК" - институт развития. Уставный капитал составляет более 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Фонд "Сколково" создан в сентябре 2010 года для мобилизации ресурсов России в области современных прикладных исследований. В структуру "Сколково" входят инновационный центр и исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.