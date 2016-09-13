Новая банкнота с портретом Черчилля вводится в обращение в Великобритании

ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Максим Рыжков/. Новая купюра с портретом Уинстона Черчилля номиналом в £5 поступает во вторник в обращение в Великобритании. Она придет на смену банкноте, на которой изображена реформатор британской тюремной системы Элизабет Фрай (1780-1845).

В Банке Англии отмечают, что новый денежный знак, изготовленный из синтетических полимеров, гораздо экологичнее, в два раза долговечнее своего бумажного аналога, обладает гораздо более высокой степенью защиты, а его размер меньше примерно на 15%. В Соединенном Королевстве предусмотрен выпуск таких купюр тиражом 440 млн экземпляров.

Зачем потребовалась замена?

Купюра с Черчиллем положит начало активному вводу в обращение в качестве платежных средств и других пластиковых банкнот. В 2017 году в обращении появятся 10-фунтовые денежные билеты, а в 2020-м - 20-фунтовые.

Решение увеличить объем выпуска купюр на полимерах Банк Англии принял в сентябре прошлого года после того, как был проведен тщательный сравнительный анализ степени защиты банкнот из этого материала от потенциальной угрозы их подделки. После трех лет изучения британский центробанк пришел к выводу, что уровень их безопасности выше, чем у купюр, изготовленных на традиционной хлопчатобумажной основе.

Пластиковые банкноты изготавливаются из тонкой, гибкой и прозрачной полимерной пленки с использованием специальных чернильных слоев на лицевой и оборотной сторонах. Как отмечает Банк Англии, обладающие водоотталкивающим эффектом купюры из полимеров не бывают ни влажными, ни грязными.

Срок их службы по меньшей мере вдвое дольше хлопчатобумажных, так как они не рвутся. Поскольку вода не представляет для этих банкнот большой угрозы, они даже способны выдерживать стирку при температуре в 90 градусов Цельсия.

Подделать пластиковые купюры будет непросто, потому что они обладают современным средством защиты от копирования в виде так называемых прозрачных окошек, проходящих через полимерные и чернильные слои и позволяющих видеть банкноту насквозь.

Опасения феминисток

Идея прекратить выпуск денежных купюр с изображением Фрай изначально вызвала протест представителей феминистского движения, которые собрали несколько тысяч подписей под соответствующей петицией.

Активистки опасались, что на британских деньгах не окажется ни одного женского портрета за исключением, естественно, изображения королевы Елизаветы II, присутствующего на каждой банкноте.

Однако центробанк развеял их опасения после того, как заявил о том, что через год после ввода в обращение купюры с Черчиллем появится банкнота номиналом в £10 с изображением английской писательницы Джейн Остин (1775-1817).

Почему Черчилль?

По мнению жителей королевства, премьер-министр (1940-1945, 1951-1955) Уинстон Черчилль по праву может называться величайшим британцем в истории страны. Более того, он является единственным главой правительства, которому удалось получить Нобелевскую премию по литературе.

"Наши банкноты являются своеобразным архивом британской исторической памяти и свидетельством выдающихся достижений наших великих соотечественников", - сказал глава Банка Англии Марк Карни, процитировав знаменитую фразу Черчилля: "Народ, забывший свое прошлое, утратил свое будущее". "Как и Черчилль, новая банкнота из полимеров будет выдерживать испытание временем. Она экологичнее, более устойчива к грязи и влаге, а также обладает лучшей защищенностью", - добавил Карни.

Портреты Ее Величества

Полимерные банкноты сегодня используются в качестве платежного средства более чем в 30 странах, включая такие государства Содружества наций как Канада, Австралия и Новая Зеландия, главой которых также является Елизавета II. Портрет Ее Величества стал неотъемлемой частью денежного дизайна в странах, которые признают Елизавету II в качестве своего монарха и где ее именуют "королевой Австралии", "королевой Ямайки", "королевой Соломоновых островов" и так далее.