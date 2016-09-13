Глава РФПИ: российско-турецкий инвестфонд объемом $1 млрд может начать работу в 2017 г.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российско-турецкий инвестиционный фонд объемом $1 млрд, который будет заниматься кредитованием совместных проектов в приоритетных отраслях, может начать работу уже в 2017 году. Об этом заявил "Известиям" Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), представляющего Россию в совместном проекте.
"РФПИ уже рассматривает проекты на $300 млн для их обсуждения в рамках российско-турецкого инвестиционного фонда в таких секторах, как сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, инфраструктура. РФПИ создал около 20 страновых партнерств, от нескольких сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов каждое. В таком диапазоне мы считаем оптимальным и создание фонда. Тем более, что его целевой размер сейчас установлен на уровне $1 млрд", - сообщил изданию Дмитриев.
Он отметил, что создание Суверенного фонда Турции, который, в свою очередь, будет представлять ее в российско-турецком проекте, пока не завершено, и операционная деятельность совместного фонда, как предполагается, начнется не раньше следующего года.
Тем не менее, подчеркнул Дмитриев, "уже активизировалось взаимодействие с турецкими партнерами и идет проработка перспективных проектов. Поэтому уже вскоре могут последовать первые сделки". Так, по словам Дмитриева, РФПИ уже заключил соглашение по реализации проектов в России с Rönesans Holding - турецким холдингом, занимающимся строительством и инвестициями в недвижимость. Параллельно анализируется ряд сделок с другими компаниями в различных отраслях и регионах.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил 4 сентября в китайском Ханчжоу, что работа по созданию российско-турецкого инвестиционного фонда завершается. "В конце августа в Турции были приняты необходимые законодательные изменения, создан соответствующий партнер нашего Российского фонда прямых инвестиций. Сейчас коллеги работают на экспертном уровне. Я думаю, что где-то в октябре-ноябре мы будем иметь какой-то лист проектов, выделим капитальную линию для того, чтобы начать работать по этим направлениям", - добавил министр.
Ранее министр экономики Турции Нихата Зейбекчи отмечал, что инвестиционный фонд России и Турции будет финансировать различные проекты, в том числе в третьих странах.