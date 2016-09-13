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СМИ: решение ЕК по Apple подчеркивает необходимость налоговых реформ в США

Экономика и бизнес
13 сентября, 4:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По словам министра финансов США Джейкоба Лью, американский налоговый кодекс "содержит множество "лазеек", которые позволяют корпорациям искусственным путем занижать налоговые выплаты
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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Решение Еврокомиссии (ЕК), которая постановила взыскать с американской корпорации Apple €13 млрд, показывает, что в США давно назрела необходимость проведения налоговых реформ, в частности в том, что касается корпоративного налогообложения. Такое мнение выразил министр финансов США Джейкоб Лью в статье, опубликованной в понедельник вечером в электронной версии газеты Wall Street Journal.

"Существует широко распространенное мнение, что нашу налоговую систему необходимо реформировать", - отметил он. По словам министра, американский налоговый кодекс "содержит множество "лазеек", которые позволяют корпорациям искусственным путем занижать налоговые выплаты, переводя свои доходы из стран с высоким налогообложением в государства, где налогообложение низкое или отсутствует вовсе".

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"Комбинация относительно высокой ставки корпоративного налога в США вместе со сложной системой налогообложения международных компаний и стареющей инфраструктурой делают Соединенные Штаты менее привлекательной страной для бизнеса", - считает Лью. В связи с этим он подчеркнул необходимость проведения масштабной реформы в сфере налогообложения для крупных корпораций, которую пытается осуществить нынешняя администрация США.

Глава Минфина осудил решение ЕК в отношении Apple, утверждая, что оно "противоречит установленным юридическим нормам, ставит под вопрос налоговые законы в отдельных странах, а также угрожает подорвать бизнес-климат в Европе". Кроме того, он назвал несправедливым "наложение штрафов задним числом", к которому, по его мнению, прибегла ЕК, расследовавшая предполагаемые налоговые нарушения Apple.

В конце августа ЕК признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до €13 млрд. Представители Apple заявили, что подадут апелляцию. Минфин США ранее указал, что решение ЕК может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.

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