Сумма перекрестного субсидирования в Якутии в 2017 году достигнет 7,2 млрд рублей

ЯКУТСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Размер перекрестного субсидирования в Якутии в 2017 году достигнет 7,2 млрд рублей, увеличившись на 5% по сравнению с 2016 годом. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра ЖКХ и энергетики республики Николай Дураев.

"В этом году размер перекрестного субсидирования равен 6,8 млрд рублей. В 2017 году ожидается увеличение до 7,2 млрд рублей из-за роста стоимости дизельного топлива, с учетом его транспортировки в арктические и северные районы республики", - сказал он.

Перекрестное субсидирование в Якутии складывается из-за наличия в арктических и северных районах 125 дизельных станций, создающих локальную энергетику, где себестоимость тарифа на электроэнергию за счет дороговизны дизтоплива достигла почти 36 руб/кВчас. Поэтому этот тариф перераспределяется по всему региону между крупными энергопотребителями и составляет 6,1 руб/кВчас. В то время, как на оптовом рынке средний тариф равен 3-4 руб/кВатт. Это вынуждает крупные компании, такие как "Якутуголь" (группа "Мечел"), "Золото Селигдара", "Алданзолото", уходить на оптовый энергетический рынок и создавать свою генерацию. В следующем году на оптовый энергорынок может выйти и компания "Алроса", на которой на данный может лежит основная нагрузка по перекрестному субсидированию.

С этого года, чтобы удержать и вернуть крупных пользователей в энергосистему Якутии, правительство региона приняло решение разделить тарифы дизельной генерации от остальной.

"Мы ожидаем субсидии на покрытие перекрестного субсидирования из федерального бюджета в 2017 году. Также в ноябре этого года будет принят федеральный закон "О выравнивании тарифов на Дальнем Востоке", который позволит снизить тарифы для потребителей на высоком напряжении", - сказал Дураев.

На данный момент подготовлен прогноз, по которому в случае ликвидации перекрестного субсидирования средний тариф для потребителей на высоком и среднем уровне (крупные и средние компании - прим. ТАСС) будет снижен на 16,8%.