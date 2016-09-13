Крупнейший в РФ речной порт Осетрово в условиях маловодья увеличил приемку грузов на 23%

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России речной порт Осетрово (ОРП, г. Усть-Кут Иркутской области), несмотря на маловодье на реке Лена, по предварительным итогам навигации, увеличил в этом году приемку почти на четверть. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ОРП.

"ОАО "Осетровский речной порт" по данным на 1 сентября принял 637 тыс. тонн грузов, что на 23% больше, чем на эту же дату прошлого года. Объем отгрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20%, до 533 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительное увеличение переработки грузов наблюдается на фоне сложных условий навигации, вызванных маловодьем в верховьях Лены. По словам председателя совета директоров ОРП Аркадия Лаврова, в период минимальных глубин Осетровская судоходная компания ("ОСК", входит в ОРП) "буквально на руках переносит грузы для "Сургутнефтегаза" и "Газпрома", в частности, для строительства "Силы Сибири" и освоения Чаянды".

По данным ОРП, в январе-августе 2016 года для компаний, задействованных в строительстве газопровода "Сила Сибири", ОРП принял 221 тыс. тонн грузов, отгрузил 188 тонн. В навигацию-2016 для доставки грузов из ОРП задействовано 25 судов предприятия общей грузоподъемностью около 27 тыс. тонн, а также более 50 единиц флота партнеров компании ("Верхнеленское речное пароходство", "Алексеевская РЭБ флота" и "Судоходная компания "Витим-Лес"). Погрузо-разгрузочные работы в пунктах выгрузки производятся при помощи четырех плавучих кранов с грузоподъемностью от 5 до 30 тонн.

В компании отмечают, что ограничения по осадке судов на участке реки Лена Усть-Кут - Киренск в связи с маловодьем действуют с 21 июня, когда было зафиксировано падение уровня воды ниже гарантированного значения в 175 см. В течение двух месяцев глубина на участке имела только отрицательную тенденцию, пока в конце августа с верховьев Лены не пришел вал воды, поднявший глубину до 165 см и позволивший буксирам пройти до Осетрова. Это позволило на протяжении двух недель грузить суда с большим коэффициентом загрузки. Однако к 12 сентября уровень воды опустился до 115 см.

ОАО "Осетровский речной порт" - крупнейший транспортный узел в Иркутской области на реке Лена и крупнейший в России речной порт, через который перевозят грузы для северных районов Иркутской области, республики Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы.