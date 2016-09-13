Единая площадка для предложений бизнеса в сфере надзора может появиться на базе МЭР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Единая электронная площадка, где будут собраны все предложения предпринимателей в сфере контроля и надзора, может появиться на базе Минэкономразвития РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

"Один раз собрали с бизнеса предложения по избыточным и дублирующим функциям (в сфере надзора - прим. ред.), но предприниматели сталкиваются с ними ежедневно. Эта работа требует постоянного взаимодействия с бизнес-ассоциациями", - цитирует пресс-служба слова министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

По словам Абызова, одними рабочими группами в вопросе устранения дублирования контрольно-надзорных функций не обойтись, и актуальной информации от запросов раз в год не будет.

"Нужно проработать постоянно действующую систему получения обратной связи от бизнес-ассоциаций. Также необходима онлайн-платформа, возможно, на ресурсе Минэкономразвития, где бы это все собиралось", - подчеркнул Абызов.