Единая площадка для предложений бизнеса в сфере надзора может появиться на базе МЭР

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Единая площадка для предложений бизнеса в сфере надзора может появиться на базе МЭРЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:24
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Единая электронная площадка, где будут собраны все предложения предпринимателей в сфере контроля и надзора, может появиться на базе Минэкономразвития РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого правительства.
"Один раз собрали с бизнеса предложения по избыточным и дублирующим функциям (в сфере надзора - прим. ред.), но предприниматели сталкиваются с ними ежедневно. Эта работа требует постоянного взаимодействия с бизнес-ассоциациями", - цитирует пресс-служба слова министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
По словам Абызова, одними рабочими группами в вопросе устранения дублирования контрольно-надзорных функций не обойтись, и актуальной информации от запросов раз в год не будет.
"Нужно проработать постоянно действующую систему получения обратной связи от бизнес-ассоциаций. Также необходима онлайн-платформа, возможно, на ресурсе Минэкономразвития, где бы это все собиралось", - подчеркнул Абызов.