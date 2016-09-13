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ЦБ отозвал лицензию у московского Роспромбанка

Экономика и бизнес
13 сентября, 8:53 UTC+3
Деятельность кредитной организации прекращена из-за высокорискованной кредитной политики
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 13 сентября 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Российского промышленного банка (Роспромбанк).

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По данным регулятора, Роспромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.

При этом кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган.

В Роспромбанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Роспромбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он на 1 сентября 2016 г. занимал 323-е место в банковской системе РФ.

Статистика отзыва лицензий

С 2000 по 2014 г. лицензий на осуществление банковских операций лишились 534 кредитных организации.

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В 2015 г. лицензии были отозваны у 93 банков и НКО. Крупнейшими из них стали "Российский кредит" (45-е место по размеру активов),Пробизнесбанк (51-е место) и СБ Банк (85-е место) и "НОТА-банк"(97-е место).

В 2016 г. лицензий лишились 57 банков и две небанковские кредитные организации, таким образом с начала года было отозвано 7,6% от общего числа действовавших лицензий (733).

Среди лишившихся в 2016 г. лицензий три банка входили в первую сотню финансовых организаций по размеру активов, четыре - во вторую, 11 - в третью, девять - в четвертую. Больше всего лицензий было отозвано у кредитных организаций, зарегистрированных в Москве (41). 

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