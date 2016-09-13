Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузия и Китай достигли соглашения о свободной торговле

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:33 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
По словам вице-премьера Грузии, с 2017 года на рынок Китая без дополнительных налогов "зайдут" более 95% производимых в стране товаров и услуг
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Переговоры о свободной торговле между Грузией и Китаем успешно завершились. Об этом заявил вице-премьер правительства Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, выступая на открывшемся в Батуми международном морском форуме.

По его словам, в результате достигнутого соглашения "более 95% производимых в Грузии продукции и услуг зайдут на рынок Китая (с 2017 года - прим. корр.) без всяких дополнительных налогов". "Те основные продукты, которые нас больше всего интересуют, - вино, минеральная вода и агропродукция - зайдут на рынок Китая с нулевым тарифом без всяких переходных этапов. Это беспрецедентный результат, достигнутый Грузией вместе с Китаем", - заявил Кумсишвили.

Еще в декабре 2015 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в ходе его визита в Пекин (9-13 сентября 2015 года) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заверил его в желании китайской стороны подписать с Грузией соглашение о свободной торговле. В феврале нынешнего года переговоры об установлении режима свободной торговли между Грузией и Китаем были открыты, 22-23 февраля в Тбилиси состоялся их первый раунд.

В апреле нынешний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил уверенность, что "установление режима свободной торговли между Тбилиси и Пекином значительно повысит интерес крупных зарубежных инвесторов к экономике Грузии".

Грузия и Китай, установившие дипломатические отношения в 1992 году, в последние три года активизировали сотрудничество в сферах экономики, торговли, транспорта и культуры. Китай осуществляет в Грузии ряд крупных инвестиционных проектов, а Грузия, в свою очередь, проводит в Китае масштабную кампанию по популяризации своей сельхозпродукции, в частности вина.

В Национальной службе статистики Грузии сообщили, что по данным за январь-июль 2016 года, Китай занял четвертое место среди крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии. Торговый оборот между двумя государствами в этот период составил более $413 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Грузия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама