Грузия и Китай достигли соглашения о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Переговоры о свободной торговле между Грузией и Китаем успешно завершились. Об этом заявил вице-премьер правительства Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, выступая на открывшемся в Батуми международном морском форуме.
По его словам, в результате достигнутого соглашения "более 95% производимых в Грузии продукции и услуг зайдут на рынок Китая (с 2017 года - прим. корр.) без всяких дополнительных налогов". "Те основные продукты, которые нас больше всего интересуют, - вино, минеральная вода и агропродукция - зайдут на рынок Китая с нулевым тарифом без всяких переходных этапов. Это беспрецедентный результат, достигнутый Грузией вместе с Китаем", - заявил Кумсишвили.
Еще в декабре 2015 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в ходе его визита в Пекин (9-13 сентября 2015 года) премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заверил его в желании китайской стороны подписать с Грузией соглашение о свободной торговле. В феврале нынешнего года переговоры об установлении режима свободной торговли между Грузией и Китаем были открыты, 22-23 февраля в Тбилиси состоялся их первый раунд.
В апреле нынешний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил уверенность, что "установление режима свободной торговли между Тбилиси и Пекином значительно повысит интерес крупных зарубежных инвесторов к экономике Грузии".
Грузия и Китай, установившие дипломатические отношения в 1992 году, в последние три года активизировали сотрудничество в сферах экономики, торговли, транспорта и культуры. Китай осуществляет в Грузии ряд крупных инвестиционных проектов, а Грузия, в свою очередь, проводит в Китае масштабную кампанию по популяризации своей сельхозпродукции, в частности вина.
В Национальной службе статистики Грузии сообщили, что по данным за январь-июль 2016 года, Китай занял четвертое место среди крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии. Торговый оборот между двумя государствами в этот период составил более $413 млн.