Бортовое меню "Аэрофлота" может пополниться продуктами, защищающими организм в полете

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. "Аэрофлот" планирует ввести в рацион пассажиров продукты, защищающие организм от вредных воздействий во время длительного полета, за основу для создания таких продуктов могут быть взяты исследования и биопротекторные технологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщил во вторник журналистам советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский.

"Мы совместно с ДВФУ ведем проработку темы, связанной с питанием на борту, у университета уже есть разработки в части биопротекторных технологий. <...> Перелет, тем более на дальние расстояния, всегда является стрессом для организма, на него влияют обезвоживание, повышенный радиационный фон, вибрации, шумы и многие другие факторы. Организм можно защищать. Существует биопротекторная технология защиты на клеточном уровне, мы можем использовать ее для того, чтобы предложить на борту определенное питание, определенные компоненты, которые оказывают защитное действие", - сказал Полозов-Яблонский.

По его словам, в первую очередь специалисты ДВФУ проведут необходимую научно-исследовательскую работу, которая позволит рассмотреть тему детально и понять, как именно можно защитить организм человека во время долгого полета. Если исследования станут успешными, будут разработаны конкретные рецептура и продукты, которые в дальнейшем добавят в бортовое меню.

Полозов-Яблонский не уточнил, сколько времени могут занять научная работа и весь процесс разработки таких продуктов и какой объем средств придется на них направить. По его словам, на научно-исследовательскую работу будет направлена доходная часть средств "Аэрофлота", которые находятся в управлении Фонда целевого капитала, жертвователем в который является авиакомпания.