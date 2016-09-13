Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бортовое меню "Аэрофлота" может пополниться продуктами, защищающими организм в полете

Экономика и бизнес
13 сентября, 10:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
За основу для создания таких продуктов могут быть взяты исследования и биопротекторные технологии Дальневосточного федерального университета
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. "Аэрофлот" планирует ввести в рацион пассажиров продукты, защищающие организм от вредных воздействий во время длительного полета, за основу для создания таких продуктов могут быть взяты исследования и биопротекторные технологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщил во вторник журналистам советник генерального директора, руководитель инновационного направления ПАО "Аэрофлот" Андрей Полозов-Яблонский.

"Мы совместно с ДВФУ ведем проработку темы, связанной с питанием на борту, у университета уже есть разработки в части биопротекторных технологий. <...> Перелет, тем более на дальние расстояния, всегда является стрессом для организма, на него влияют обезвоживание, повышенный радиационный фон, вибрации, шумы и многие другие факторы. Организм можно защищать. Существует биопротекторная технология защиты на клеточном уровне, мы можем использовать ее для того, чтобы предложить на борту определенное питание, определенные компоненты, которые оказывают защитное действие", - сказал Полозов-Яблонский.

По его словам, в первую очередь специалисты ДВФУ проведут необходимую научно-исследовательскую работу, которая позволит рассмотреть тему детально и понять, как именно можно защитить организм человека во время долгого полета. Если исследования станут успешными, будут разработаны конкретные рецептура и продукты, которые в дальнейшем добавят в бортовое меню.

Полозов-Яблонский не уточнил, сколько времени могут занять научная работа и весь процесс разработки таких продуктов и какой объем средств придется на них направить. По его словам, на научно-исследовательскую работу будет направлена доходная часть средств "Аэрофлота", которые находятся в управлении Фонда целевого капитала, жертвователем в который является авиакомпания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама