Акционеры "Магнита" утвердили дивиденды за первое полугодие в 84,6 руб. на акцию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Акционеры ритейлера "Магнит" на общем собрании утвердили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года в размере 84,6 руб. на одну обыкновенную акцию. Это следует из материалов компании.

Таким образом, всего на выплату дивидендов будет направлено 7,99 млрд руб.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 23 сентября 2016 года.

Общая сумма дивидендов, выплаченных акционерам ритейлера "Магнит" по итогам 2015 года, составила около 20,9 млрд руб.

В 2014 году компания выплатила 14,4 млрд руб. дивидендов по итогам девяти месяцев, включая 7,4 млрд руб. за первое полугодие. Помимо этого, по итогам года ритейлер дополнительно выплатил дивиденды в объеме 12,5 млрд руб. Таким образом, общий объем выплат за 2014 г. составил 26,9 млрд руб.

"Магнит" является крупнейшей по выручке и числу магазинов торговой сетью в России. Основной акционер "Магнита" - ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежат 38,6% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении.