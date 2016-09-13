Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Египта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки подкарантинной продукции из Египта в Россию во избежание заноса и распространения на территории РФ карантинных объектов, говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор, в частности, выразил обеспокоенность в связи с систематическими нарушениями международных и российских фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции из Египта в преддверии массовых поставок цитрусовых. Отмечается, что египетская сторона не предприняла должных мер по исправлению ситуации несмотря на многочисленные обращения российского ведомства в адрес Центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации земель Египта.

В этой связи Россельхознадзор планирует в ближайшее время провести переговоры с египетской стороной по вопросу обеспечения российских фитосанитарных требований к ввозимой подкарантинной продукции.

Спорные вопросы

Как пояснили ТАСС в российском ведомстве, Россельхознадзор готов провести переговоры и обсудить проблемы с поставками российской пшеницы и египетской продукции.

Дело в том, что Египет установил требование абсолютного отсутствия спорыньи в импортируемой пшенице. Это делает невозможными поставки российского зерна в эту страну, так как Египет добавил Россию и Украину в список стран с выявленными признаками спорыньи в пшенице.

Ранее допускались поставки пшеницы в эту страну с содержанием спорыньи не более 0,05%.

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко накануне сообщил, что ведомство на этой неделе обратится к Египту для проведения переговоров по разрешению проблем с экспортом пшеницы.

Египет и Турция традиционно являются одними из крупнейших покупателей российского зерна. В 2014-2015 сельскохозяйственном году Россия поставила на экспорт порядка 30 млн тонн зерна, в том числе 22 млн тонн пшеницы. В завершившемся 31 июня сельхозгоду Россия экспортировала за рубеж 33,9 млн тонн зерна.

В 2016-2017 сельхозгоду экспорт зерна может достичь 40 млн тонн, в том числе пшеницы - 26-30 млн тонн.