Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики

РИГА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. "Латвийская железная дорога" (ЛЖД, Latvijas Dzelzcels) готовится к планам России к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике. Об этом во вторник сообщил президент предприятия Эдвинс Берзиньш.

Глава ЛЖД считает, что планы России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики не связаны с политикой. "Это просто бизнес. Если бы политический контекст был, то он был бы несколько лет тому назад, когда вступали в силу санкции. Россия была вынуждена развивать свои порты и свою инфраструктуру, что и было сделано, а сейчас эти инвестиции должны окупаться", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

"Этот процесс (сокращения объема грузопотока из РФ - прим. ред.) начался еще в прошлом году, когда Россия открыто заявила, что будет использовать вложенные в свои порты и инфраструктуру инвестиции", - отметил он. Латвия в результате может потерять до 10 млн тонн грузов, подчеркнул президент ЛЖД. "Это достаточно большая потеря, но мы работаем над тем, чтобы заместить эти грузы другими", - указал Берзиньш.

"Мы отмечаем сокращение объема грузооборота из года в год, поэтому мы должны рассматривать другого вида грузы. В связи с этим мы работаем с разными грузовладельцами, в том числе Китаем, Казахстаном, Белоруссией, чтобы можно было бы диверсифицировать грузы и потерянные (для перевозки) грузы заменить другими", - отметил он.

По словам Берзиньша, в последние два месяца объем грузов ЛЖД стабилен. "Если посмотреть по сравнению с прошлым годом, то спад составил 20%. Но поток постоянен, поэтому не нужно впадать в панику, предприятие работает стабильно и занимается поиском новых направлений для потока грузов", - заверил он.

"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил накануне глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.