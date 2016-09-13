"Укргаздобыча" за восемь месяцев увеличила добычу газа на 0,5%

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Укргаздобыча" в январе - августе 2016 года увеличила добычу природного газа на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года - до 9,736 млрд куб м. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Публичное акционерное общество (ПАО) "Укргаздобыча" в январе - августе увеличило добычу газа на 0,5% (45 млн куб м) - до 9,736 млрд куб м", - отметили в компании.

Как сообщила пресс-служба, за восемь месяцев добыча нефти и газового конденсата сократилась на 3,8% (12,8 тыс. тонн) до 328,1 тыс. тонн, в августе - на 8,7% (3,7 тыс. тонн) - до 38,8 тыс. тонн. Переработка сырья по итогам января - августа составила 334,895 тыс. тонн, производство светлых нефтепродуктов - 283,453 тыс. тонн, пропан-бутана - 110,585 тыс. тонн. Объем эксплуатационного бурения за этот период составил 58,492 тыс. м, поисково-разведочного - 65,494 тыс. м.

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В 2015 году компания сократила добычу газа на 3,9% по сравнению с 2014 годом, нефти и газового конденсата - на 41,%. Производство сжиженного газа составило 172,626 тыс. тонн, реализация светлых нефтепродуктов - 390,034 тыс. тонн. 100% акций ПАО принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". На долю "Укргаздобычи" приходится 75% добываемого на Украине газа.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поставил перед компанией задачу увеличить добычу газа на 7 млрд кубометров к 2020 году.