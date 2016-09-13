В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новый фешенебельный отель, входящий в сеть гостиниц миллиардера и нынешнего кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, открылся в понедельник. Официальное, торжественное открытие отеля, расположенного в нескольких кварталах от Белого дома, намечено на октябрь, но формально он уже приступил к работе.

Гостиница располагается в здании старого городского почтамта, построенном в конце XIX столетия и выполненном в неороманском стиле. Особенностью этого строения, внесенного в реестр национального наследия страны, является высокая часовая башня. На его реконструкцию, которая длилась в течение нескольких лет, было затрачено $200 млн. Там, в частности, создана спа-зона площадью 930 кв. метров, спроектированная дочерью миллиардера Иванкой, открыты ресторан и 263 гостиничных номера с потолками высотой 4,3 и 4,9 метра, огромными окнами и двухметровыми ваннами.

На первые недели все номера уже забронированы. Проживание в комнате площадью в 38 кв. метров обойдется постояльцу в $575 в сутки, без налогов и других дополнительных начислений. Двухкомнатные апартаменты стоят $1275 за ночь. Есть в гостинице и двухэтажный пентхаус со стоимостью проживания под $100 тыс. за ночь, в зависимости от сезона, и при условии, что постоялец снимет помещение минимум на пять суток.

В первый же день работы отеля у его стен прошла акция протеста, в которой приняли участие около 20 человек. Надпись на одном из принесенных протестующими плакатов гласила: "Иммигрантам и мусульманам рады здесь, а отелю Трампа - нет!". Митинговавшие в целом выступали против предвыборной риторики миллиардера, которую они считают расистской.

Аналитики отмечают, что гостиничный бизнес Трампа идет уже не так хорошо, как раньше. Начиная с сентября прошлого года, количество бронирований в его отелях сократилось на 60%. Кроме того, как сообщается, многие известные шеф-повара стали отказываться от работы "у Трампа", так как их не устраивают некоторые высказывания магната.