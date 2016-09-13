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Вексельберг : "Т Плюс" нацелена на создание новых мощностей, несмотря на трудности

Экономика и бизнес
13 сентября, 11:42 UTC+3
Глава совета директоров группы компаний "Ренова" отметил, что "Т Плюс" всегда была высокопрофессиональной компанией
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Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") нацелена на модернизацию и создание новых мощностей, а также выполнение социальных обязательств, несмотря на сиюминутные трудности. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в Екатеринбурге.

В настоящее время расследуется громкое уголовное дело о взятках бывшему руководству республики Коми, среди фигурантов - гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер, экс-директор ЗАО "КЭС" и совладелец "Реновы" Евгений Ольховик, а также еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин. Они подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.

"Пользуясь моментом хотел бы сказать, что компания "Т Плюс" всегда была, есть и будет компанией высокопрофессиональной, компанией, которая нацелена на модернизацию и создание нового качества энергетических мощностей. Компанией, которая несет на себе долг социальной ответственности, у нас широкая программа реализации разнообразных инициатив во всех 16 регионах. Поэтому с какими бы сиюминутными трудностями нам не приходилось бы сталкиваться я хочу выразить уверенность, что мы будем твердо идти к намеченным целям", - сказал Вексельберг.

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