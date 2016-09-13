Вексельберг : "Т Плюс" нацелена на создание новых мощностей, несмотря на трудности

Талисман ЧМ-2018 по футболу будет выбран 26 октябряСпорт 13 сентября, 11:35
Выставка фото футболистов из разных стран открылась в Уральском РИЦ ТАССНовости Урала 13 сентября, 11:27
Началось строительство тоннеля метро Москвы от "Говорово" до "Солнцево"Москва 13 сентября, 11:26
Многопрофильный медцентр за 9 млрд руб. построят в Симферополе в рамках ФЦПОбщество 13 сентября, 11:19
Студенты встретятся с бизнес-элитой на Молодежном днеНовости 13 сентября, 11:17
Детская железная дорога открыта на Урале после реконструкцииНовости Урала 13 сентября, 11:03
На Форуме пройдет финал кейс-турнира "Youth Day Case Contest 2016"Новости 13 сентября, 10:55
В рамках Форума пройдет "Молодежный день: диалог поколений"Новости 13 сентября, 10:52
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелюМосква 13 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") нацелена на модернизацию и создание новых мощностей, а также выполнение социальных обязательств, несмотря на сиюминутные трудности. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг на церемонии пуска парогазовой теплоэлектростанции в Екатеринбурге.
В настоящее время расследуется громкое уголовное дело о взятках бывшему руководству республики Коми, среди фигурантов - гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер, экс-директор ЗАО "КЭС" и совладелец "Реновы" Евгений Ольховик, а также еще один бывший руководитель ЗАО "КЭС" и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин. Они подозреваются в даче более 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.
"Пользуясь моментом хотел бы сказать, что компания "Т Плюс" всегда была, есть и будет компанией высокопрофессиональной, компанией, которая нацелена на модернизацию и создание нового качества энергетических мощностей. Компанией, которая несет на себе долг социальной ответственности, у нас широкая программа реализации разнообразных инициатив во всех 16 регионах. Поэтому с какими бы сиюминутными трудностями нам не приходилось бы сталкиваться я хочу выразить уверенность, что мы будем твердо идти к намеченным целям", - сказал Вексельберг.