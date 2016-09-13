"АвтоВАЗ" ввел до конца сентября дни простоя на ряде производственных линий

САМАРА, 13 сентября./ТАСС/. Дни простоя введены до конца сентября на ряде производственных линий "АвтоВАЗа". Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель Самарской областной организации межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Петр Золотарев.

"Согласно приказу по заводу, автомобили LADA 4х4 до конца месяца собираются лишь два дня в неделю, LADA Priora - три дня, LADA Kalina и Granta - четыре дня", - сказал Золотарев.

За дни простоя работникам начисляется две трети от средней заработной платы. Введение дней простоя объясняется снижением спроса на автомобили.

Качество автомобилей

В пресс-центре "АвтоВАЗа" сообщили, что коллектив сборочной линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus, LADA XRay и автомобили альянса Renault-Nissan, одобрил увеличение продолжительности рабочей смены до 10 часов.

"Решение об увеличении смены связано с ростом продаж автомобилей, собираемых на этой линии. Данное решение согласовано с профсоюзным комитетом и одобрено самим коллективом сборочной линии. Увеличение продолжительности рабочей смены на два часа - до 10 часов - никак не отразится на качестве выпускаемых автомобилей", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнули в пресс-центре, на нитках вазовского конвейера действуют современные электронные системы автоматического контроля операций, которые отвечают международным стандартам и не подвержены "усталости", поэтому снижения качества не будет.

Как сообщалось ранее, с 17 октября "АвтоВАЗ" второй раз за год перейдет на режим неполной рабочей недели - "четырехдневка" будет введена по 19 февраля 2017 года. Ранее четырехдневная неделя вводилась на заводе с 15 февраля 2016 года сроком на полгода. В то же время пятидневный режим работы с введением дополнительных сверхурочных рабочих часов сохранится на линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus, LADA XRay и автомобили альянса Renault-Nissan. Так, с 3 октября к восьмичасовым дневной и вечерней сменам на линии B0 будет добавляться по два часа сверхурочных работ. В пятидневном режиме также продолжит работать завод "ИжАвто" (входит в группу "АвтоВАЗ").

Продажи LADA в России в августе 2016 года составили 20,9 тыс. автомобилей, что на 3,6% больше, чем в августе прошлого года. При этом рыночная доля LADA, по данным "АвтоВАЗа", в августе увеличилась с 15,4% до 19,6% от общего объема продаж легковых автомобилей в России. Ранее "АвтоВАЗ" заявлял о планах производства в 2016 году 416 тыс. машин с учетом контрактной сборки моделей альянса Renault-Nissan.