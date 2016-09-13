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"АвтоВАЗ" ввел до конца сентября дни простоя на ряде производственных линий

Экономика и бизнес
13 сентября, 14:07 UTC+3 САМАРА САМАРА, 13 сентября./ТАСС
Введение дней простоя объясняется снижением спроса на автомобили
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

САМАРА, 13 сентября./ТАСС/. Дни простоя введены до конца сентября на ряде производственных линий "АвтоВАЗа". Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель Самарской областной организации межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" Петр Золотарев.

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© Репродукция Фотохроники ТАСС

45 лет с момента старта: знаменитые автомобили АвтоВАЗа

"Согласно приказу по заводу, автомобили LADA 4х4 до конца месяца собираются лишь два дня в неделю, LADA Priora - три дня, LADA Kalina и Granta - четыре дня", - сказал Золотарев.

За дни простоя работникам начисляется две трети от средней заработной платы. Введение дней простоя объясняется снижением спроса на автомобили.

Качество автомобилей

В пресс-центре "АвтоВАЗа" сообщили, что коллектив сборочной линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus, LADA XRay и автомобили альянса Renault-Nissan, одобрил увеличение продолжительности рабочей смены до 10 часов. 

"Решение об увеличении смены связано с ростом продаж автомобилей, собираемых на этой линии. Данное решение согласовано с профсоюзным комитетом и одобрено самим коллективом сборочной линии. Увеличение продолжительности рабочей смены на два часа - до 10 часов - никак не отразится на качестве выпускаемых автомобилей", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнули в пресс-центре, на нитках вазовского конвейера действуют современные электронные системы автоматического контроля операций, которые отвечают международным стандартам и не подвержены "усталости", поэтому снижения качества не будет.

Как сообщалось ранее, с 17 октября "АвтоВАЗ" второй раз за год перейдет на режим неполной рабочей недели - "четырехдневка" будет введена по 19 февраля 2017 года. Ранее четырехдневная неделя вводилась на заводе с 15 февраля 2016 года сроком на полгода. В то же время пятидневный режим работы с введением дополнительных сверхурочных рабочих часов сохранится на линии B0, на которой выпускаются модели LADA Largus, LADA XRay и автомобили альянса Renault-Nissan. Так, с 3 октября к восьмичасовым дневной и вечерней сменам на линии B0 будет добавляться по два часа сверхурочных работ. В пятидневном режиме также продолжит работать завод "ИжАвто" (входит в группу "АвтоВАЗ").

Продажи LADA в России в августе 2016 года составили 20,9 тыс. автомобилей, что на 3,6% больше, чем в августе прошлого года. При этом рыночная доля LADA, по данным "АвтоВАЗа", в августе увеличилась с 15,4% до 19,6% от общего объема продаж легковых автомобилей в России. Ранее "АвтоВАЗ" заявлял о планах производства в 2016 году 416 тыс. машин с учетом контрактной сборки моделей альянса Renault-Nissan.

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