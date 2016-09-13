Бюджет Белоруссии на 2017 год формируют исходя из цены нефти в $35

МИНСК, 13 сентября. / Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Бюджет Белоруссии на 2017 год предлагается сформировать исходя из цены нефти в $35 за баррель и курса 75 российских рублей за доллар. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике парламента Владислав Щепов.

"Сценарий можно назвать консервативным или ближе к пессимистическому. Сейчас в планировании бюджета и экономического прогноза правительство приняло решение идти по взвешенному сценарию, чтобы потом не было необходимости секвестировать бюджет и вносить серьезные изменения", - отметил он.

По словам Щепова, обеспечить профицит бюджета в 2017 году планируется за счет поступлений от вывозных пошлин на нефтепродукты. При этом он отметил, что точно "нефтяные доходы" прогнозировать сложно ввиду налогового маневра, который будет реализован в России с 2017 года.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли РФ, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42% - с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть до 919 руб. за тонну в 2017 г. с 857 руб. за тонну в 2016 г.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Щепов также сообщил, что проект бюджета на 2017 год предполагает некоторое снижение расходов по отдельным направлениям, среди которых жилищное строительство, сельское хозяйство.

"Это объективный фактор, потому что необходимо обеспечивать расходы на социальную сферу", - сказал эксперт, добавив, что упорядочено финансирование госпрограмм, их количество сокращается.

Бюджет 2016 года рассчитывался исходя из цены на нефть в $50 за баррель и курса 63 российских рубля за доллар.