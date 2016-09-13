Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"

Экономика и бизнес
13 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
После снятия ограничений "Рособоронэкспорт" сможет обслуживать вертолеты, поставленные Россией и СССР в Афганистан
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" сможет обслуживать поставленные Россией и СССР в Афганистан вертолеты на коммерческой основе после частичного снятия санкций США.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Смотрите также
Все санкции Запада против России

"Они были вынуждены с "Рособоронэкспорта" снять санкции. Дело в запчастях, в оборудовании. "Рособоронэкспорт" - коммерческая компания, и если американцы будут заинтересованы, они будут это делать (обслуживать вертолеты) на коммерческой основе", - добавил он.

Между тем 28 июня Америка продлила санкции в отношении "Рособоронэкспорта". Речь идет об использовании положений Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии от 2009 года. Суть претензий американского правительства к "Рособоронэкспорту" не разглашается. Утверждается лишь, что определенные виды деятельности российского экспортера вооружений и военной техники "служат основанием для применения мер" карательного характера. 

Санкции предусматривают запрет на заключение каких-либо контрактов и соглашений между любыми ведомствами правительства США и "Рособоронэкспортом", передачу ему американского оружия и военной техники и их сервисное обслуживание и т. д. Срок действия новых санкций составляет два года. 

США стали более серьезно относиться к угрозам в Афганистане

Кабулов также отметил, что США стали более реалистично воспринимать ситуацию в Афганистане, но такое серьезное отношение надо конвертировать в серьезные действия.

Смотрите также

"Рособоронэкспорт": Афганистан хочет продолжить ВТС с Россией, в том числе по вертолетам
РФ может отремонтировать порядка 200 афганских вертолетов
Матвиенко: РФ продолжит оказывать безвозмездную военную помощь Афганистану

"Деградация военно-политической и экономической обстановки в Афганистане побуждает всех внешних игроков из числа стран, которые поддерживают Афганистан, активно консультироваться и пытаться находить совместные подходы для помощи Кабулу в процессе выживания, если называть вещи своими именами, - сказал он. - Этой теме главным образом были посвящены мои консультации с (спецпредставителем США по Афганистану и Пакистану Ричардом) Олсоном".

"Если еще полгода назад американские коллеги относились более оптимистично к ситуации в Афганистане, полагая, что трудностей много, но они преодолимы, в этот раз мне импонировало то, что у американцев звучало больше реализма, они понимают, что ситуация находится на опасной черте, за которой еще больший хаос", - добавил он. При этом, отметил дипломат, "хотелось бы, чтобы более серьезный подход конвертировался в более серьезные силовые действия".

Четырехсторонний формат по Афганистану потерпел неудачу

Кроме того, по словам Кабулова, четырехсторонний формат переговоров по Афганистану (США, Китай, Афганистан, Пакистан) потерпел неудачу. "Мы говорили об этом (с Олсоном). Участники этого процесса ради сохранения лица говорят: "Нет, мы еще возобновим", но я думаю, это для отвода глаз, - сказал он. - Они прекрасно понимают, что этот процесс провалился".

"Честно говоря, мы изначально не видели его перспектив, так что все получилось, как мы и предполагали", - добавил дипломат. Работа четырехстороннего формата по Афганистану была нацелена на выработку дорожной карты для переговоров Кабула с талибами.

Он был официально закреплен по итогам прошедшей в Исламабаде в декабре 2015 года региональной конференции "Сердце Азии". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Санкции в отношении России
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
6
"Зато здесь нет толчеи": аэропорт Жуковский встретил "первенца"
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама