В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" сможет обслуживать поставленные Россией и СССР в Афганистан вертолеты на коммерческой основе после частичного снятия санкций США.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Они были вынуждены с "Рособоронэкспорта" снять санкции. Дело в запчастях, в оборудовании. "Рособоронэкспорт" - коммерческая компания, и если американцы будут заинтересованы, они будут это делать (обслуживать вертолеты) на коммерческой основе", - добавил он.

Между тем 28 июня Америка продлила санкции в отношении "Рособоронэкспорта". Речь идет об использовании положений Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии от 2009 года. Суть претензий американского правительства к "Рособоронэкспорту" не разглашается. Утверждается лишь, что определенные виды деятельности российского экспортера вооружений и военной техники "служат основанием для применения мер" карательного характера.

Санкции предусматривают запрет на заключение каких-либо контрактов и соглашений между любыми ведомствами правительства США и "Рособоронэкспортом", передачу ему американского оружия и военной техники и их сервисное обслуживание и т. д. Срок действия новых санкций составляет два года.

США стали более серьезно относиться к угрозам в Афганистане

Кабулов также отметил, что США стали более реалистично воспринимать ситуацию в Афганистане, но такое серьезное отношение надо конвертировать в серьезные действия.

"Деградация военно-политической и экономической обстановки в Афганистане побуждает всех внешних игроков из числа стран, которые поддерживают Афганистан, активно консультироваться и пытаться находить совместные подходы для помощи Кабулу в процессе выживания, если называть вещи своими именами, - сказал он. - Этой теме главным образом были посвящены мои консультации с (спецпредставителем США по Афганистану и Пакистану Ричардом) Олсоном".

"Если еще полгода назад американские коллеги относились более оптимистично к ситуации в Афганистане, полагая, что трудностей много, но они преодолимы, в этот раз мне импонировало то, что у американцев звучало больше реализма, они понимают, что ситуация находится на опасной черте, за которой еще больший хаос", - добавил он. При этом, отметил дипломат, "хотелось бы, чтобы более серьезный подход конвертировался в более серьезные силовые действия".

Четырехсторонний формат по Афганистану потерпел неудачу

Кроме того, по словам Кабулова, четырехсторонний формат переговоров по Афганистану (США, Китай, Афганистан, Пакистан) потерпел неудачу. "Мы говорили об этом (с Олсоном). Участники этого процесса ради сохранения лица говорят: "Нет, мы еще возобновим", но я думаю, это для отвода глаз, - сказал он. - Они прекрасно понимают, что этот процесс провалился".

"Честно говоря, мы изначально не видели его перспектив, так что все получилось, как мы и предполагали", - добавил дипломат. Работа четырехстороннего формата по Афганистану была нацелена на выработку дорожной карты для переговоров Кабула с талибами.

Он был официально закреплен по итогам прошедшей в Исламабаде в декабре 2015 года региональной конференции "Сердце Азии".