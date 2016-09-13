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"Мираторг" откажется от импорта быков из США и Австралии

Экономика и бизнес
13 сентября, 12:28 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов
Таким образом агрохолдинг намерен добиться независимости от зарубежных поставок в части мясного скотоводства
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БРЯНСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Агрохолдинг "Мираторг" откажется от импорта из США и Австралии быков-производителей и семени, сформировав материнское стадо, за счет которого будет пополняться стадо крупного рогатого скота "Мираторга" и других сельхозпроизводителей. Как сообщили сегодня корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании, в 2016 году в Брянской области откроется специальная ферма для воспроизводства генетически чистого поголовья коров мясной породы абердин-ангус, с которыми работает холдинг.

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"В следующем году в Брянской области мы открываем бычник, то есть мы прекратим завозить семя и быков-производителей из США и Австралии. Мы будем практически независимы в части мясного скотоводства от зарубежных поставок", - привели в пресс-службе слова президента "Мираторга" Виктора Линника.

Он также сообщил, что компания готова продавать животных для того, чтобы производством нового поголовья, а также откормом животных на первоначальных этапах занимались сторонние сельхозпроизводители. В свою очередь, компания готова затем закупать молодняк у фермеров для дальнейшего откорма, обеспечивая тем самым участникам проекта надежный рынок сбыта продукции.

Как сообщили в "Мираторге", за все время развития мясного проекта, агрохолдинг закупил за рубежом 110 тыс. голов скота.

В настоящее время наиболее крупное материнское стадо существует в Брянской области, где сосредоточены главные производственные и перерабатывающие мощности компании. Размер стада составляет 124 тыс. голов, а к 2020 году он достигнет 218 тыс. голов. Материнское стадо будет формироваться на фермах компании в Смоленской, Орловской, Тульской и Калужской областях. К 2020 году общий размер репродуктивного стада вырастет с нынешних 136 тыс. до 330 тыс. голов.

Как ранее сообщил Линник ТАСС, в ближайшие три года общая численность поголовья скота "Мираторга" вырастет с нынешних 400 тыс. до одного млн голов. Только в Брянской области компания инвестировала в проект производства говядины около 30 млрд рублей, еще около 25 млрд будет вложено до 2020 года. По данным властей Брянской области, за минувший год внутренний региональный продукт в брянском сельском хозяйстве составил 75 млрд рублей и почти 20 млрд пришлось на АПХ "Мираторг".

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