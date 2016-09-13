Петербургская фабрика Wrigley будет экспортировать жевательную резинку в 30 стран

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Петербургская фабрика Wrigley (входит в компанию Mars Inc.) будет экспортировать инновационную жевательную резинку в 30 стран. Об этом сообщил гендиректор компании Wrigley в России Махер Батруни на открытии новой производственной линии.
"С одной стороны, этому продукту 100 лет, но с другой - это инновационный формат продукта, полностью разработан в России и произведен в России", - сказал Батруни, отметив, что инвестиции составили более 500 млн руб.
Глава компании подчеркнул, что продукт будет поставляться в 30 стран мира, включая СНГ, Ближний Восток и Африку.
"Санкт-Петербург будет гордиться тем, что во многих странах мира появится продукт с подписью "сделано в Петербурге, в России", - отметил губернатор города Георгий Полтавченко.
Он сообщил, что открытие новой линии подтверждает интерес инвесторов к городу. Кроме того, по словам Полтавченко, Wrigley за пять лет выплатила в городской бюджет 1,2 млрд руб. налогов, а с учетом того, что "компания стала налоговым резидентом Петербурга, отчисления увеличатся".
Расширение производства связано с запуском нового продукта на фабрике - жевательной резинки марки Juicy Fruit в индивидуальной упаковке. Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года.
Wrigley - дочернее предприятие компании Mars Inc., которое занимается производство жевательной резинки и кондитерских изделий. С 1999 года является долгосрочный партнером и инвестором Петербурга.