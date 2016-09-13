Донской: предприятия должны тратить на природоохрану 10% инвестиций в основной капитал

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КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Промышленные предприятия в РФ должны тратить на природоохранные мероприятия не менее 10% из объема инвестиций, направляемых в основной капитал. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской во время рабочей поездки в Калужскую область.
"Считаю, что из объема инвестиций в основной капитал не менее 10% должно уходить на внедрение природоохранных технологий. Это могут быть миллиардные инвестиции уже в 2017 году. При этом, поддерживая новые проекты, государство будет ужесточать ответственность за экологические нарушения, усиливать требования в части природоохранных решений", - сказал Донской.
По его словам, 2017 год - год экологии. "Вступает в силу большинство норм, закрепленных в реформированном природоохранном законодательстве. Прежде всего, изменения касаются регулирования деятельности промышленных предприятий на принципах наилучших доступных технологий", - отметил министр.
"Мы понимаем, что новые производства гораздо дешевле строить с учетом таких требований, чем модернизировать старые предприятия. Экологические требования и высокие экологические стандарты должны стать непременным условием всех промышленных стартапов - в части выбросов и сбросов, обращения с отходами", - добавил Донской.