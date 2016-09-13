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Российский павильон на Alibaba в первую неделю работы продал более 15 тыс. товаров

Экономика и бизнес
13 сентября, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Выручка площадки в первый день работы достигла месячного объема продаж собственного виртуального магазина компании, являющейся оператором павильона РФ
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский павильон на Tmall Global (китайский продавец, предлагающий товары различных поставщиков, входит в Alibaba Group) в первую неделю работы продал более 15 тыс. товаров. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

РЭЦ и Alibaba Group 5 сентября открыли российскую торговую площадку на базе Tmall. С момента запуска павильон посетили более 200 тыс. человек, которые сделали порядка миллиона просмотров.

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"Аудитория Тmall Global составляет почти 150 млн пользователей, и мы видим здесь огромный потенциал для развития. Если мы запустим инструменты, направленные на повышение узнаваемости российских товаров, то результаты могут быть по-настоящему впечатляющими", - приводит пресс-служба слова главы РЭЦ Петра Фрадкова.

При этом выручка российского павильона на китайской Tmall в первый день работы достигла месячного объема продаж собственного виртуального магазина компании ABK China Services, которая является оператором российского павильона.

"Это обусловлено, в частности, промоакцией, которая действовала в день открытия национального российского павильона", - отметили в РЭЦ.

Сейчас на сайте представлены российские овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.

Ранее Фрадков говорил ТАСС, что пока на площадке представлено 150 позиций, и "это далеко не предел". По его словам, фокус будет сделан на товарах народного потребления. В дальнейшем РЭЦ планирует подключить к работе поставщиков новых категорий товаров, в том числе ювелирных, сувенирных и высокотехнологичных, а также выделить в отдельную категорию товары премиум-класса.

Следующим этапом, по словам главы РЭЦ, будет масштабирование, логистика, формирование контейнерных отправок, вопросы тарифообразования, формирование отправлений.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 г. развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 г. является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.

Первые договоренности о запуске российского павильона возникли на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2016 г. Тогда Фрадков провел встречу с Джеком Ма - основателем Alibaba. Фактический запуск пилотного режима российского павильона планировался на сентябрь.

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