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Минфин РФ опроверг отказ от идеи введения договоров ОСАГО на два-три года

Экономика и бизнес
13 сентября, 13:30 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Ранее об отказе от этой инициативе сообщил сотрудник Банка России
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ опроверг отказ от идеи введения договоров ОСАГО на два-три года для владельцев новых машин. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы министерства.

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Ранее заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Светлана Никитина заявила журналистам, что Минфин РФ, который является субъектом законодательной инициативы на страховом рынке, в рамках рабочих дискуссий с ЦБ РФ отказался от ранее озвученного предложения по возможности продаж полисов ОСАГО на два-три года для владельцев новых машин.

"Возможность увеличения срока действия договора страхования до двух-трех лет для владельцев новых транспортных средств содержится в концепции законопроекта, и Минфин от нее не отказывался", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время подготовлена рабочая версия законопроекта, по которой проводятся консультации с федеральными органами исполнительной власти, Банком России и представителями страхового сообщества по основным направлениям совершенствования ОСАГО.

"После доработки законопроекта и согласования его всеми заинтересованными сторонами он будет внесен в правительство РФ, а впоследствии в Госдуму в установленном порядке", - сказал представитель пресс-службы Минфина.

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