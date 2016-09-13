Песков: идеи как Кудрина, так и "Столыпинского клуба" учитываются при выработке стратегии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Программы как "Столыпинского клуба", так и Центра стратегических разработок Алексея Кудрина учитываются при выработке стратегии развития экономики, но ни одна из них не взята за основу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нельзя сказать, что один из этих планов взят за основу. Безусловно, и тот, и другой (планы) представляют собой набор определенных идей, которые в целом принимаются во внимание и учитываются при выработке дальнейшей стратегии", - сказал представитель Кремля.