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Мантуров: ГТЛК будет докапитализирована на 5 млрд рублей для поддержки авиастроения

Экономика и бизнес
13 сентября, 14:09 дата обновления: 13 сентября, 14:43 UTC+3
4 млрд рублей пойдет непосредственно на Sukhoi Superjet, 1 млрд рублей будет направлен на поддержку L-410
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) будет докапитализирована на 5 млрд рублей для поддержки российского авиастроения. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

 

"Принято решение (о докапитализации - прим. ред.) на 5 млрд рублей: 4 млрд рублей пойдет непосредственно на Sukhoi Superjet, 1 млрд рублей будет направлен на поддержку L-410 - с этого года у нас на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге будет произведено первые четыре машины", - сказал он.

"Речь идет об операционном и финансовом лизинге для российских авиакомпаний", - уточнил Мантуров.

Ранее Минпромторг РФ рассчитывал на докапитализацию ГТЛК в текущем году на 30 млрд рублей, по аналогии с 2015 годом. Средства предполагалось направить на покупку 26 самолетов SSJ-100.

"Государственная транспортная лизинговая компания" создана в 2001 году и предлагает лизинговые программы для всех секторов транспортной отрасли, а также для предприятий других отраслей экономики. Компания реализует государственные инициативы развития и содержания транспортной инфраструктуры, а также ведет самостоятельные лизинговые проекты в партнерстве с ведущими российскими банками.

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