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ФАС отложила рассмотрение дела против Apple

Экономика и бизнес
13 сентября, 14:41 UTC+3
Ведомство изучает уже имеющуюся информацию и хочет получить дополнительные сведения
Материал из 1 страницы
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против Apple для изучения имеющейся информации и получения дополнительных сведений.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России отложила рассмотрение дела по iPhone 6s и 6s Plus для изучения представленной комиссии информации, а также получения дополнительных сведений, необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения дела", - отмечается в сообщении. Дату, на которую отложено рассмотрение дела, ведомство не уточнило.

Компания обвиняется в координации цен на iPhone 6 и 6S в России, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на эти смартфоны у основных продавцов.

Ранее антимонопольное ведомство объявило о возбуждении дела против структур Apple: ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.

Apple заявила, что не диктует розничным сетям цены на iPhone. Реселлеры устанавливают собственные цены на продукты Apple как в России, так и во всем мире, уверили в компании.

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Тем не менее, ФАС отправила запросы 16 ретейлерам, в числе которых "Евросеть", "Эльдорадо", "Связной", re:Store, Ozon.ru, "Ситилинк", Media-Markt, "Мобиленд" (бренд "Ноу-хау"), "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Также запросы в отношении механизмов ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus направлены в официальный интернет-магазин Apple Store.

Согласно ст. 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), если структуры Apple будут признаны виновными, то штраф за координацию экономической деятельности может составить для них от 1 млн до 5 млн рублей.

Корпорация Apple. Досье

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