Соль внесли в перечень продэмбарго

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных ко ввозу в РФ из стран, которые ввели санкции против России. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Дополнить приложение к постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года (о продэмбарго в отношении США, ЕС и ряда других стран - прим. ТАСС) позицией следующего содержания: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская", - говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

Ранее эмбарго на импорт, введенное Россией в ответ на санкции, распространялось на мясо, молочные продукты, овощи и фрукты и ряд других продуктов.

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