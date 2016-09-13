Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страны

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром труда Максимом Топилиным обратил внимание на неравномерность заработков педагогов в различных регионах страны.

Он поручил министру обратить на это внимание и решить проблему.

"Все-таки от региона к региону разница достаточно существенная, обратите на это внимание, - сказал глава государства. - Вы правы, разные возможности у регионов. Тем не менее, нужно стремиться к тому, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства".

По словам Топилина, министерство постоянно контролирует этот вопрос. Он рассказал, что работа по подтягиванию зарплат бюджетников до среднего по экономике уровня продолжается. По его данным, по педагогам вузов зарплата в среднем составляет 54 тысячи рублей. "Это 170%, у нас показатель 200% должен быть в итоге, уже 170%; в принципе мы идем в графике", - отметил министр.

По школам также идет работа. Там зарплаты с учетом отпускных составляют 116% от средней по экономике региона.

Путин поинтересовался, удастся ли выровнять уровень зарплат педагогов по итогам года. "Да, по году это выровняется. Как раз подтянутся дошкольные образовательные учреждения, потому что они сейчас немного ниже, мы их сравниваем со школой, школа немного подросла за счет отпускных, а дошкольные чуть ниже по соотношению. Это все сравняется", - пообещал Топилин.

"Мы сравниваем на бытовом уровне, а так мы понимаем, по дошкольным учреждениям зарплата у нас должна быть средней в системе образования. Не по экономике, а по образованию", - прокомментировал в свою очередь президент.

Топилин также доложил, что сейчас идет работа над тем, чтобы заложить необходимые средства в бюджет на 2017-2018 годы для того, чтобы обеспечить исполнение майских указов в полном объеме. "Сейчас эти цифры отрабатываем с Министерством финансов. Будем вам в ходе бюджетного процесса об этом докладывать", - сказал министр.

О финансировании программ поддержки занятости в регионах

Министр также сообщил, что программы поддержки занятости в регионах РФ профинансированы на 2,2 млрд рублей. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильна. "Действуем в рамках тех объемов, которые предусмотрены в бюджете; пока мы регионам перечислили 2,2 миллиарда рублей", - сказал он. "В бюджете было предусмотрено 3 млрд рублей, но мы очень аккуратно и точечно смотрим на эту ситуацию", - добавил министр.

По словам Топилина, министерство в этом году продолжает пакет так называемых дополнительных мер по поддержке рынка труда. "Если брать показатели прошлого и этого года, каких-то серьезных негативных всплесков нет", - сообщил он. "Даже наоборот, если в марте у нас уровень общей безработицы, а прежде всего он показывает, по методологии МОТ, напряжение на рынке труда, был 4,6 млн человек, то на 1 августа, на конец июля - это уже 4,1 млн человек, это 5,3%", - отметил министр. "Это в принципе те показатели, которые у нас были в обычные спокойные времена", - добавил он.

Глава Минтруда рассказал, что помощь оказывается 32 регионам. "Стараемся эти меры компоновать, очень точечно рассматривать эти программы", - отметил он. В частности, министр отметил, что в рамках поддержки "не просто работники учатся на какие-то новые профессии, а на новом производстве или переходят на другое производство обязательно под те проекты, которые то или иное предприятие реализует".

Топилин также отметил такую категорию граждан, как занятые неполное рабочее время. В прошлом году таковых было 350-360 тысяч, а в этом году к июлю - августу - 250-260 тысяч.

Путин попросил уточнить, на что расходуются федеральные деньги, выделяемые регионам. Топилин пояснил, что власти субъектов направляют средства на временные работы, "когда нужно, например, подготовить новый цех на предприятии для того, чтобы поставить новое оборудование". "Параллельно эти и другие работники переобучаются на новые профессии, если идет переформатирование производства", - сказал он.

Увеличение средних зарплат

Топилин также сообщил, что министерство констатирует увеличение на 7,8% средней зарплаты по экономике. "Заработная плата по экономике у нас за семь месяцев этого года увеличилась на 7,8%, - сказал он. - Скажу, что отрадно, что в последние месяцы сохраняется уже реальный уровень заработной платы. То есть если взять январь-июль этого года к прошлому году, то уже падений нет, 100% зафиксировано, а в июле даже небольшой рост реальной зарплаты на 0,8%".

"Это вселяет определенный оптимизм, значит, отрасли восстанавливаются", - считает министр.

Топилин отметил, что с учетом тех непростых экономических условий, в которых находятся сейчас многие регионы, для исполнения майских указов президента прикладываются максимально возможные усилия. "Конечно, здесь рост заработных плат в бюджетном секторе не такой высокий, - признал министр. - Зарплаты в образовании увеличились на 4,5%, в здравоохранении - на 5,8%, чуть-чуть ниже, если брать в среднем заработную плату в этих отраслях".

Что касается указных категорий - учителей, врачей, среднего медицинского персонала, работников дошкольных учреждений, то по словам главы Минтруда, сейчас пока рано подводить годовые оценки, потому что, "например, работникам образования выплачивают отпускные, врачи отпускных не имеют в летний период, то сейчас есть некоторые колебания".