РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в 2016 году оптимизирует расходы на модернизацию БАМа и Транссиба еще на 5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
"Проводится технологический и ценовой аудит. Уже в прошлом году - мы докладывали - достигнута экономия в 8 млрд руб. Планируем, что уже в этом году экономия будет еще 5 млрд руб. Будем выходить с предложениями по возможностям использования этих средств", - сказал он.
Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66 млн тонн в год к уровню 2012 года. Общая стоимость реализации проекта ранее составляла 562,4 млрд руб.
В феврале 2016 года заместитель начальника департамента капитального строительства РЖД Андрей Паненков заявлял, что стоимость проекта модернизации БАМа и Транссиба (модернизация Восточного полигона) по итогам технико- ценового аудита снижена на 8,3 млрд руб. По итогам технико-технологического ценового аудита проекта, размер инвестиционных затрат составил 554,1 млрд руб., в том числе за счет средств РЖД - 302,2 млрд руб., федерального бюджета - 104,2 млрд руб., Фонда национального благосостояния - 147,7 млрд руб.
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