Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителями

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин одобрил предложения министерства труда и социальной защиты о поддержке молодых людей, решивших впервые стать родителями.

Новые меры должны помочь преодолеть возникшую демографическую проблему, когда сокращается количество женщин репродуктивного возраста.

Региональные практики

Руководитель ведомства Максим Топилин доложил главе государства об опыте регионов по поддержке студентов. "Некоторые регионы вводят специальные пособия для студенческих семей. Или помогают с ипотекой, именно молодым семьям, дополнительно гасят либо первоначальный взнос, либо процентную ставку", - перечислил он. Топилин привел еще один пример, когда в высших учебных заведениях организуются комнаты по уходу за ребенком, "чтобы не надо было вести (ребенка) в детский сад, а на какое-то время, пока молодая мама учится, чтобы за ребенком присмотрели".

"Это, возможно, потребует в последующем изменений в законодательстве, просто надо это закреплять, если этот опыт пойдет хорошо", - сказал министр. "Это хорошая идея", - оценил Путин.

Министр полагает, что "в любом вузе найдется небольшой кабинет, небольшая площадка для того, чтобы с детьми заниматься". "Надо, чтобы СанПиНы (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) были соблюдены", - предупредил глава государства.

Топилин рассказал президенту и об опыте Калуги, Тверской и Сахалинской областей, где уменьшается количество женщин в репродуктивном возрасте, а суммарные коэффициенты рождаемости гораздо выше, чем в других регионах. "Поэтому мы сейчас поставили перед собой задачу этот опыт посмотреть, его каким-то образом обобщить. Сейчас буквально в еженедельном режиме встречаемся с регионами с тем, чтобы попытаться ресурсы, которые они направляют из своих бюджетов на поддержку рождаемости, возможно, переформатировать с тем, чтобы они оптимально шли именно уже на поддержку молодых семей, которые рожают первых детей", - подчеркнул руководитель ведомства.

Отрицательная тенденция

Топилин пояснил, что в России "продолжает снижаться количество женщин в репродуктивном возрасте", назвав данный факт "наследием 1990-х годов", когда был спад рождаемости. Поэтому, по словам главы ведомства, сейчас ведется работа с регионами, чтобы ориентировать их расходы, региональные программы "на поддержку молодых семей, чтобы им было удобно рожать первого ребенка".

"Очень надеюсь, что нам удастся эту тенденцию сохранить. Будем к этому стремиться", - заверил Топилин.

По его словам, на поддержку семей, где рождаются вторые и третьи дети, направлены федеральные программы. "Материнский капитал продолжает очень хорошо работать", - констатировал министр. Он напомнил о введенной в этом году программе, по которой 25 тыс. рублей перечисляются в поддержку семьи, в которой на свет появился второй или последующий ребенок. "У нас эта программа заработала с 1 июля, за два месяца уже 1,2 млн человек обратились, и мы уже 600 тыс. граждан выплатили по 25 тыс. по линии Пенсионного фонда", - сообщил руководитель ведомства.

Он также обратил внимание на программу "Третий ребенок", по которой субсидируются 53 региона. "Это пособие уже составляет в месяц в среднем 10 тыс. рублей, порядка 360 тыс. за три года, то есть это тоже фактически сравнимо с материнским капиталом", - считает Топилин.

Демографическая ситуация

Топилин напомнил, что к 2018 году суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество детей, которые рождаются у одной женщины) должен быть 1,754. "Мы в том году уже достигли 1,77", - подчеркнул министр.

Сославшись на предварительные данные Росстата, он предположил, что за первое полугодие 2016 суммарный коэффициент рождаемости может превысить 1,83. "Мы надеемся, что мы эти показатели удержим, но это уже больше 1,8, честно говоря, мы даже не рассчитывали на такие суммарные коэффициенты рождаемости", - признался руководитель ведомства.

Он предположил, что при благоприятном развитии ситуации Россия через несколько лет может достичь суммарного коэффициента рождаемости в 1,9. "Такого в Европе практически нигде нет, только во Франции", - подчеркнул Топилин. Он пояснил, что такой высокий показатель Франция достигает "за счет населения, которое приехало в свое время из Алжира, из других стран", а также за счет "достаточно серьезных мер поддержки" семей с детьми.