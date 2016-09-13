ЦБ РФ: банковская система России за последние три года стала обслуживать меньше криминала

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Банковская система РФ за последние три года стала гораздо меньше обслуживать криминальную сферу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Банковская система за эти три года, по нашим оценкам, стала гораздо меньше обслуживать криминальную сферу. У меня есть данные. В 2013 году, например, операций с признаками вывода денежных средств за рубеж было где-то на 1,7 трлн рублей, в 2014 году - это 800 млрд рублей, в 2015 году - 500 млрд рублей и по первому полугодию 2016 года - это около 110 млрд рублей. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы банковская система до нуля довела эти средства", - отметил она.

Число банков, занимающихся "обналичкой"

Набиуллина указала, что количество банков, занимающихся "обналичкой", за последние три года сократилось в 15 раз - до 10 банков.

"Банковская система за эти три года, по нашим оценкам, стала гораздо меньше обслуживать криминальную сферу (...). То же самое с признаками обналичивания денежных средств. Мы смотрим и за валовым транзитом. Там тоже динамика положительна. И количество банков уменьшается, которые такие операции проводили. Когда мы начинали, это было около 150 банков, сейчас около 10 банков. Конечно, некоторые, которые не проводят, могут начинать проводить, поэтому здесь для нас очень важен мониторинг", - отметила глава Банка России.

Запрет на выезд

Также Набиуллина заявила, что запрет на выезд за границу РФ, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, можно распространить и на банкиров.

Набиуллина констатировала, что "немало случаев, когда банкиры уезжают за границу, куда выведены активы, и эти активы нужно возвращать". А чтобы наказать недобросовестных руководителей банков, их необходимо еще вернуть из-за рубежа.

В ответ глава государства отметил, что ЦБ таких банкиров "лучше не выпускать" за пределы РФ.

"Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что граждан, которые не платят за ЖКХ или ГИБДД, могут не выпустить за границу. А когда у нас банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают. Понятно, что за два дня невозможно получить судебное решение, но надо подумать над этой системой", - сказала Набиуллина.

"Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений, это точно. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам, и вместе с вами подумаем", - сказал в свою очередь Путин.

Согласно текущему законодательству, выехать за границу не могут граждане, которые имеют задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.