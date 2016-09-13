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Путин поручил рассмотреть вопрос об ограничении выезда за рубеж банкирам-должникам

Экономика и бизнес
13 сентября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Речь идет, прежде всего, о банкирах, имеющих долги перед вкладчиками
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с необходимостью рассмотреть вопрос о возможности ограничения выезда за рубеж для банкиров, имеющих долги перед вкладчиками. Эта тема обсуждалась на встрече главы государства с руководителем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Глава Банка России посетовала на то, что зачастую банкиры, замешенные в воровстве денег, выезжают за границу, куда уже выведены их активы. "Может быть законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или (штрафы) ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают", - отметила Набиуллина.

Путин в ответ подчеркнул, что "нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей". "Но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений, это точно. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам, и вместе с вами подумаем", - заключил президент.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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