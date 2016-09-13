ЦБ РФ: ситуация в банковском секторе РФ стабильная, восстанавливаются объемы кредитования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ситуация в банковском секторе РФ стабильная, восстанавливаются объемы кредитования, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ситуация в банковской сфере, конечно, отражает состояние в экономике. Не без трудностей все, но в целом ситуация стабильная, и постепенно восстанавливаются объемы кредитования, ставки также постепенно снижаются, но динамика не ровная: один месяц у нас показатели растут, другой месяц они чуть снижаются", - отметила она.

Глава финансового регулятора напомнила, что в августе без учета валютной переоценки кредиты предприятиям реального сектора экономики выросли на 0,2%, кредиты населению - на 0,8%.

"Но если брать динамику с января за восемь месяцев, то кредиты предприятиям чуть-чуть все-таки упали, а кредиты гражданам росли", - уточнила она.

При этом, по оценкам ЦБ, депозиты граждан растут и по состоянию на конец августа положительная динамика составила 4%.

Набиуллина также сообщила, что прибыль банковского сектора выросла "достаточно существенно" - за восемь месяцев она составила 537 млрд рублей.

"Прибыль восстанавливается на уровне до 2014 года. По сравнению с прошлым годом прибыль выросла в семь раз, в прошлом году были даже убытки. Эта прибыль есть источник не "проедания", а источник капитала и капитал позволит наращивать сферу кредитования экономики", - заключила она.

Снижение долларизации вкладов

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила также снижение долларизации вкладов населения в российских банках за восемь месяцев 2016 г. на 4,1 п.п. до 25,9% в общей структуре депозитов.

"Очень важно - упала долларизация вкладов. Сейчас 25,9%, а в январе была около 30%", - заявила глава ЦБ.

Набиуллина также указала, что неиспользованными в рамках лимита льготного кредитования малого бизнеса остаются 11 млрд руб.

"У нас есть специальная линия, специальный инструмент, где мы даем, как Центральный банк, ресурс под 6,5%. У нас был лимит 50 млрд руб., в этом году мы его увеличили до 75 млрд. Сейчас остаются не выбранными еще 11 млрд руб. и будем дальше смотреть, потому что такие меры в условиях достаточно высоких процентных ставок, конечно, очень нужны", - сказала Набиуллина.

Доля банков с отозванной лицензией

Набиуллина указала, что доля кредитных организаций, у которых Банк России отозвал лицензии на проведение банковских операций, в общих активах российской банковской системы и во вкладах не очень большая и составляет 3-5%.

"Несмотря на большое количество банков, у которых мы отозвали лицензию, их доля пока в активах и во вкладах не очень большая - 3-5%. То есть с точки зрения стабильности всей финансовой системы эти выводы, может быть, не такие масштабные", - сказала она.